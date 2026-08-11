Cómo limpiar las manchas amarillas de las almohadas

Las almohadas amarillentas por sudor o humedad tienen solución. Un simple y efectivo truco casero te permitirá dejarlas como nuevas.

Las manchas amarillas pueden aparecer por el sudor y la humedad. Foto: Shutterstock

Las almohadas suelen cambiar de color con el paso del tiempo y aparecen manchas amarillas o marrones no muy agradables a la vista. Esto suele suceder por el paso del tiempo, el sudor o la humedad.

Si bien parece que estas almohadas ya no pueden recuperarse, podemos implementar un truco casero para dejarlas en mejor estado y mucho más limpias.

Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas Para aplicar este método necesitás bicarbonato de sodio, agua oxigenada y jabón líquido para ropa. Antes de comenzar, es importante revisar la etiqueta de la almohada para comprobar que puede lavarse y que los productos no dañarán el material.

Mezclá media taza de agua oxigenada con media taza de bicarbonato y una cucharada de jabón líquido.

Aplicá la preparación directamente sobre las manchas amarillas.

Frotá suavemente con un cepillo o una esponja.

Dejá actuar durante unos 30 minutos.

Lavá la almohada siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Dejá secar completamente antes de volver a utilizarla. Un truco casero puede ayudar a recuperar el aspecto de las almohadas. Foto: Shutterstock Cómo evitar que vuelvan a aparecer Para mantener las almohadas limpias durante más tiempo, es importante lavar las fundas con frecuencia y evitar que acumulen humedad. También conviene ventilar las almohadas y, siempre que sea posible, dejarlas algunas horas en un lugar seco y con buena circulación de aire.