Terremoto: prepara tu mochila de emergencia hoy mismo con estos elementos básicos

Si ocurre un terremoto, esto es lo primero que debes tomar al salir. Prepara tu mochila de emergencia.

Un terremoto ocurre sin aviso y tener todo listo en casa marca la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque no forma parte de la cultura, guardar las cosas correctas en una mochila permite actuar con rapidez ante una evacuación.

Qué debe contener la mochila de supervivencia La prioridad absoluta es la hidratación y la nutrición básica para las primeras horas. Lleva botellas de agua embotellada sin gas y alimentos no perecederos como enlatados o barras de cereales. Estos insumos garantizan energía sin necesidad de cocinar ni usar fuego en momentos críticos.

La comunicación es otro punto crucial cuando caen las redes de telefonía e internet. Incluye una radio portátil con pilas de repuesto y una linterna LED de buena potencia. Un silbato es vital, ya que permite pedir ayuda sin agotar las fuerzas en caso de quedar atrapado.

El botiquín de primeros auxilios debe tener gasas, alcohol, vendas y antisépticos básicos. Si alguien en la familia consume medicinas recetadas, guarda una dosis para varios días. Agrega copias impresas de documentos personales en una bolsa de plástico hermética.

El abrigo adecuado evita complicaciones de salud durante la espera a la intemperie. Incluye una manta térmica ligera, ropa de cambio y un impermeable para la lluvia. Añade algo de dinero en efectivo en billetes pequeños, pues los cajeros automáticos suelen quedar fuera de servicio.