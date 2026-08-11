Dolor en Colombia: exbasquetbolista Juan Barrios, referente de una era, entre las víctimas del terremoto

El baloncesto colombiano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Juan Alberto Barrios, exjugador de la selección Colombia y una figura vinculada durante décadas con el desarrollo de este deporte en el país. El exbasquetbolista falleció en Cali como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 percibido este lunes. Tenía 78 años.

La noticia fue confirmada por la Federación Colombiana de Baloncesto , que despidió a uno de los referentes de una generación que representó al país durante una etapa importante para el crecimiento de la disciplina.

Barrios tuvo un destacado recorrido como jugador durante finales de la década de 1970 y comienzos de los años 80. Su paso por la selección Colombia lo llevó a participar en competencias internacionales y a convertirse en uno de los nombres reconocidos del baloncesto nacional.

Una vez finalizada su carrera como jugador, Juan Barrios continuó ligado al deporte desde otro lugar . Se desempeñó como entrenador y profesor de educación física en el colegio INEM de Cali, donde acompañó durante años la formación de nuevas generaciones.

Su trabajo permitió que el vínculo con el baloncesto trascendiera las competencias profesionales. Desde las aulas y las canchas, Barrios se dedicó a impulsar a jóvenes talentos y a transmitir sus conocimientos, combinando la enseñanza deportiva con la educación.

La emergencia provocada por el terremoto tuvo un fuerte impacto en distintas zonas de Colombia. El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, dejó víctimas fatales y daños en varias regiones, entre ellas Cali.

El mensaje de la Federación Colombiana de Baloncesto

Tras conocerse la muerte de Barrios, la Federación Colombiana de Baloncesto publicó un mensaje para despedir al exjugador, entrenador y docente, además de acompañar a sus familiares y amigos.

“El baloncesto nacional está de luto. Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de ‘Juancho’ Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad”.

El baloncesto nacional está de luto.



Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad. pic.twitter.com/FjCtyB1OEk — FCB | Federación Colombiana de Baloncesto (@Fecolcesto) August 10, 2026

La comunidad del básquet colombiano recordó así a un hombre cuya trayectoria estuvo vinculada tanto con la selección como con la formación de jóvenes. Su muerte representa una pérdida para el deporte nacional y para quienes compartieron con él sus años como jugador, entrenador y docente.