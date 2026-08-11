Encontraron con vida al argentino que estaba desaparecido entre los escombros en Colombia

Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan, fue hallado con vida entre los escombros en Colombia. Cancillería confirmó que se encuentra en buen estado.

En medio del difícil momento que atraviesa Colombia tras el fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió al país este lunes y que ya dejó más de 200 muertos, había trascendido la búsqueda de un ciudadano argentino oriundo de San Juan. Se trata de Carlos Luis Cáceres, quien este martes fue rescatado con vida de entre los escombros.

La búsqueda del hombre, de 69 años, había sido difundida por su hija Carla, quien contó que desde el momento de la catástrofe no había logrado comunicarse con él. Oriundo de Rivadavia, Cáceres reside actualmente en Dosquebradas, en las inmediaciones de Pereira, una de las zonas más afectadas por el sismo.

El hallazgo del argentino tras el terremoto La información fue confirmada por la Cancillería a MDZ. Desde el organismo explicaron que la familia del hombre se puso en contacto para informar que Cáceres se encontraba en buen estado.

El sanjuanino había dejado la provincia hace varios años en busca de oportunidades laborales. Durante un tiempo vivió en España y, hace aproximadamente cinco años, se instaló en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos.