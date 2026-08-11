Impactante: así se vivió el terremoto de Colombia desde la cabina de un avión

Un video grabado desde la cabina mostró cómo la aeronave se sacudió durante al menos 46 segundos mientras permanecía en la pista.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y uno de los momentos más impactantes quedó registrado desde la cabina de un Airbus A320 que se encontraba listo para despegar del Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira.

La grabación, difundida por el diario colombiano El Tiempo, muestra cómo la aeronave comenzó a moverse violentamente de lado a lado mientras permanecía sobre la pista. Según se observa en las imágenes, el temblor se extendió durante al menos 46 segundos sin detenerse.

El video grabado dentro del avión En las imágenes se aprecia la reacción de la tripulación mientras el movimiento sísmico sacude el avión antes del despegue. Tanto los pilotos como los pasajeros atravesaron momentos de tensión al percibir que la tierra continuaba moviéndose, sin saber inicialmente que se trataba de un terremoto.

Así se vivió el terremoto desde un avión El Tiempo Una vez finalizado el temblor, el Airbus pudo retomar la maniobra en pista y salió de la capital del departamento de Risaralda.

Qué ocurrió en el aeropuerto de Pereira Tras el sismo, se difundieron imágenes de daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Matecaña. De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, parte del techo de una zona donde había varias personas se desprendió durante el movimiento telúrico. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que tres personas fallecieron en ese sector del aeropuerto.