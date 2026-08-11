De Tini Stoessel a Fito Páez: la cadena solidaria de los famosos para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

Referentes de la cultura local e internacional difundieron canales de asistencia y expresaron su dolor ante el devastador fenómeno natural.

Referentes de la música local e internacional multiplicaron las vías de ayuda. / Archivo MDZ

El pasado lunes por la mañana un violento sismo de magnitud 7,4 movilizó todo el occidente de Colombia. El temblor, con epicentro en San José del Palmar, provocó severos daños materiales y una profunda preocupación en toda la región.

Los artistas que se suman a ayudar a Colombia Frente a la emergencia, destacadas figuras del espectáculo argentino utilizaron sus redes sociales para sumarse a las campañas de asistencia y enviar mensajes de aliento a los damnificados.

Fito Páez y Griselda Siciliani figuraron entre los primeros en difundir la iniciativa “Colombia se levanta”. Ambos compartieron accesos directos para recibir donaciones y expresaron su respaldo a las familias afectadas por el desastre.

Por su parte, Tini Stoessel compartió unas palabras de afecto para sus seguidores junto a las vías de colaboración. “Colombia, mi corazón está con ustedes”, escribió la cantante en sus historias de Instagram. En esa misma línea, Dalma Maradona expresó: “Mucha fuerza para toda la gente de Colombia”.

María Becerra buscó aportar herramientas de utilidad en pleno momento de crisis. La artista publicó una guía con las líneas telefónicas de los organismos de asistencia, como bomberos, ambulancias y Cruz Roja, acompañada por un mensaje de afecto.