Todos contra Pampita: Ángel De Brito aseguró que "es insoportable" y la destrozó por atacar a los medios

Sin filtros, el periodista cuestionó la actitud de la empresaria frente a la prensa y desmintió que los medios rompan parejas.

El periodista analizó las razones que llevaron a la ruptura entre la modelo y el extenista Pico Mónaco. / Captura SQP

El cruce entre Pampita y Yanina Latorre durante la grabación de PH, Podemos Hablar sumó un nuevo y picante capítulo. pampita ph decidió meterse de lleno en la polémica y lanzó durísimas críticas contra la modelo por sus recientes declaraciones sobre la exposición mediática.

El conductor de Sálvese quien pueda cuestionó que la modelo culpe a los medios por el final de sus relaciones amorosas. "Me parece que Pampita dice estupideces. Nadie se separa por los medios. Nadie. Ni Pampita", comenzó disparando sin rodeos.

De Brito fue fulminante con Pampita y la catalogó como insoportable En ese sentido, el periodista recordó el mentado distanciamiento de la jurado con Pico Mónaco y fue categórico al analizar los motivos del quiebre. "Pico no la aguantaba más, por eso se separó", afirmó al aire.

Lejos de frenar su descargo, de Brito calificó la postura de la modelo frente a la prensa como una estrategia constante. "Me parece que es una caradura. Ella pone la culpa afuera, elige hacerse la pobrecita. La gente se separa por la vida, por los vínculos. Ella es insoportable con los novios, muy intensa", lanzó.

El look de la modelo en su visita a PH. Instagram Captura Asimismo, apuntó al rédito económico que generan las vicisitudes sentimentales en el ambiente del espectáculo. "Tienen muy naturalizado que tienen que hablar de que se van a casar, del bautismo, del hijo... después ellos lucran, como Pampita, con su vida. Hacen el reality, te venden 125 cosas por las redes", remarcó.