Cómo usar bicarbonato para sacar manchas difíciles en casa

El bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar manchas en distintas superficies del hogar gracias a su acción limpiadora y desodorizante.

Las manchas difíciles pueden reducirse con una pasta de bicarbonato y agua. Foto: Shutterstock

Entre los trucos caseros que podemos encontrar para el hogar, hay un ingrediente estrella: el bicarbonato de sodio. Este polvo, que también se utiliza para la cocina, puede ser uno de los mejores aliados contra las manchas en ropa, alfombras, colcoches o tapizados.

El secreto: las diferentes maneras de usarlo según la superficie El secreto consiste en saber utilizarlo para cada tipo de textura donde lo necesitemos. En el caso de manchas en la ropa, debemos mezclar bicarbonato con agua y formar una pasta. Al aplicarla, dejamos actuar entre 15 y 30 minutos y luego lavamos la prenda como de costumbre.

En el caso de colchones o tapizados, se debe espolvorear bicarbonato y dejar actuar durante varias horas. Después, retirar el producto con una aspiradora para eliminar manchas superficiales y malos olores.

En paredes, mesadas y superficies de cocina se recomienda combinar bicarbonato con agua y aplicarlo con un paño apenas húmedo. Es importante hacerlo con suavidad para no dañar la pintura o superficies delicadas.