Rociar vinagre en la ducha: para qué sirve y por qué lo recomiendan
El vinagre es una solución económica y eficaz para desincrustar minerales y combatir hongos en superficies del baño, especialmente en zonas con agua dura.
El vinagre se ha convertido en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar, especialmente en el baño. Gracias a sus propiedades desinfectantes y desincrustantes, permite dejar la ducha reluciente sin necesidad de gastar dinero en productos específicos.
Por qué funciona
Su eficacia se debe al ácido acético, un componente capaz de disolver los depósitos minerales que deja el agua sobre distintas superficies. Por eso, es una solución muy recomendada en zonas donde el agua es dura y suele generar manchas blancas difíciles de eliminar en mamparas, griferías y azulejos.
El vinagre también actúa sobre otro problema frecuente del baño: la humedad constante. Las juntas de azulejos y los rincones húmedos generan condiciones ideales para la aparición de hongos, y la acidez del vinagre dificulta ese proceso.
Cómo usar vinagre para limpiar la ducha
Aplicar vinagre en la ducha es muy sencillo y no requiere productos adicionales. Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:
- Colocar vinagre blanco en un pulverizador.
- Rociar las mamparas, azulejos, griferías y otras superficies con manchas de sarro.
- Dejar actuar entre 15 y 30 minutos para que el ácido acético haga efecto.
- Frotar suavemente con una esponja o cepillo.
- Enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio.
Para prevenir la acumulación de sarro y hongos, se recomienda repetir este procedimiento una vez por semana. De esta manera, la ducha se mantendrá limpia por más tiempo y sin necesidad de recurrir a productos químicos más costosos.