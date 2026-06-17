Rociar vinagre en la ducha: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre es una solución económica y eficaz para desincrustar minerales y combatir hongos en superficies del baño, especialmente en zonas con agua dura.

La limpieza regular evita la acumulación de sarro en mamparas y griferías. Foto: Shutterstock

El vinagre se ha convertido en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar, especialmente en el baño. Gracias a sus propiedades desinfectantes y desincrustantes, permite dejar la ducha reluciente sin necesidad de gastar dinero en productos específicos.

Por qué funciona Su eficacia se debe al ácido acético, un componente capaz de disolver los depósitos minerales que deja el agua sobre distintas superficies. Por eso, es una solución muy recomendada en zonas donde el agua es dura y suele generar manchas blancas difíciles de eliminar en mamparas, griferías y azulejos.

El vinagre ayuda a mantener la ducha impecable combatiendo la humedad. Foto: bhg.com.au El vinagre también actúa sobre otro problema frecuente del baño: la humedad constante. Las juntas de azulejos y los rincones húmedos generan condiciones ideales para la aparición de hongos, y la acidez del vinagre dificulta ese proceso.

Cómo usar vinagre para limpiar la ducha Aplicar vinagre en la ducha es muy sencillo y no requiere productos adicionales. Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan seguir estos pasos: