¿Lo sabías? Para qué se usa y por qué recomiendan la mezcla de vinagre y canela

El vinagre y la canela no solo desinfectan y desengrasan superficies, sino que también neutraliza olores intensos, convirtiéndose en un aliado multifuncional.

La búsqueda de opciones ecológicas para la limpieza del hogar ha impulsado la popularidad de ingredientes cotidianos. En este escenario, la combinación de vinagre blanco y ramas de canela se destaca como una fórmula multiuso que sustituye a los desinfectantes.

Canela y vinagre El éxito de este preparado radica en las propiedades complementarias de ambos elementos. En el caso del vinagre, actúa como desengrasante y desinfectante de origen natural, eliminando gérmenes, sarro y suciedad acumulada en distintas mallas y superficies.

Canela y vinagre para la limpieza. Mientras que la canela en rama aporta un perfume cálido, profundo y duradero que neutraliza los aromas fuertes y disimula el olor ácido característico del vinagre.

Aplicaciones Esta fórmula se puede usar para limpiar mesadas, azulejos y muebles de uso diario dejando un acabado reluciente sin químicos agresivos. También para eliminar malos olores y como repelente de plagas como hormigas, mosquitos y pequeños insectos.

En diversas filosofías de bienestar, como el Feng Shui, se le atribuye al vinagre la capacidad de "limpiar" las malas energías y a la canela el poder de atraer la prosperidad.