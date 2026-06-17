Para qué sirve poner cáscaras de naranja en la tierra del limonero

Incorporar cáscaras de naranja en la tierra del limonero no solo nutre el suelo, sino que también actúa como repelente de plagas.

Las cáscaras de naranja, que suelen terminar en la basura, son grandes aliadas para abonar la tierra del limonero. Además de aportar nutrientes al suelo pueden actuar como repelentes para plagas.

Dos grandes usos de las cáscaras de naranja Cuando las cáscaras de naranja se descomponen liberan nutrientes que enriquecen el sustrato. Aportan potasio, calcio y otros minerales que favorecen el desarrollo de las raíces y la salud general de la planta. Además, al degradarse aumentan la materia orgánica del suelo, mejorando su estructura y capacidad de retener humedad de forma equilibrada.

También actúan como un repelente natural de algunas plagas e insectos. El aroma cítrico que desprenden las cáscaras, especialmente los aceites esenciales presentes en la piel, resulta desagradable para hormigas, pulgones y otros insectos que suelen afectar a los cítricos. De esta manera, funcionan como una barrera natural sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Las cáscaras de naranja son vitales para realizar este abono casero Foto: SHUTTERSTOCK Las cáscaras de naranja liberan nutrientes al descomponerse y actúan como repelente natural de plagas e insectos. Foto: Shutterstock Cómo aplicarlo correctamente Lo recomendable es cortar las cáscaras en trozos pequeños antes de incorporarlas a la tierra, ya sea enterrándolas levemente alrededor de la base del árbol o dejándolas como cobertura superficial. Trozos más pequeños se descomponen más rápido y liberan los nutrientes de forma más eficiente.