No es vinagre: el ingrediente de cocina para terminar con el frizz del cabello en invierno

Los meses de frío y alta humedad son los peores enemigos del cabello . El clima invernal tiende a abrir la cutícula capilar, dando como resultado esa melena opaca, con frizz y encrespada tan difícil de domar. Existe un ingrediente casero que es ideal: el aceite de coco .

Por su estructura química rica en ácidos grasos de cadena media, este ingrediente tiene una capacidad única para penetrar profundamente en la fibra capilar. El resultado es una reducción notable del quiebre, mayor flexibilidad y un brillo espejo inmediato.

Por otro lado, es importante aclarar que el aceite de coco no rompe los enlaces químicos del pelo como lo hace un alisado térmico profesional. Sin embargo, al reponer la hidratación perdida y sellar la fibra, logra un efecto de alineación natural: el cabello gana peso de forma saludable, se vuelve mucho más manejable y las puntas abiertas quedan camufladas.

Además del coco, el universo de la cosmética natural cuenta con otros grandes aliados contra el frizz como el aloe vera que aporta hidratación sin dejar el pelo pesado, la miel de abejas, un humectante natural y el vinagre de manzana, un recurso ideal para cerrar la cutícula después del lavado.

Para transformar el pelo sin engrasar el cuero cabelludo, los expertos en salud capilar recomiendan usarlo como tratamiento pre-shampoo siguiendo algunos pasos.

Si la temperatura ambiental es baja, el aceite de coco estará sólido. Tomar una pequeña cantidad y entibiar a baño María o frotarla entre las manos hasta que se vuelva líquida. Desenredar muy bien el cabello completamente seco. Esto asegura que el producto se distribuya de forma homogénea.

Luego distribuir el aceite mechón por mechón, comenzando desde la mitad del largo hacia las puntas. Evitar tocar la raíz para no saturar el cuero cabelludo de oleosidad. Dejar actuar el tratamiento entre dos y tres horas. Se puede envolver el pelo en una gorra de ducha o una toalla tibia para que el calor ayude a que penetre mejor.

Por último, enjuagar en la ducha aplicando shampoo directamente sobre el pelo (a veces hacen falta dos lavadas para retirar todo el excedente). Para un mejor resultado, dejar secar al aire libre.