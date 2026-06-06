El escudo para el cabello contra el frizz del invierno: el aceite natural que podés hacer en casa con un fruto seco

El aceite de almendras hidrata desde la raíz y elimina el frizz molesto del invierno. El paso a paso para prepararlo en minutos.

Cuidar el cabello durante el invierno es ideal para combatir el frizz y la sequedad por el uso constante de secadores de pelo. Si bien existen una gran variedad de alternativas industriales, nada se compara a un aceite natural hecho en casa.

El aceite de argán y de coco son los más recomendados en el mundo de la cosmética, pero el aceite de almendras ha ganado popularidad por su eficacia para nutrir y cuidar el cabello. Durante el invierno actúa como un escudo protector contra el clima frío y seco, combatiendo el frizz y la sequedad extrema.

aceite de almendras El aceite de almendras es clave para cuidar el cabello en invierno. Shutterstock

Cómo hacer aceite de almendras en casa Aunque se puede conseguir en tiendas y dietéticas, hay un método sencillo para hacerlo en casa: