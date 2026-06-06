El escudo para el cabello contra el frizz del invierno: el aceite natural que podés hacer en casa con un fruto seco
El aceite de almendras hidrata desde la raíz y elimina el frizz molesto del invierno. El paso a paso para prepararlo en minutos.
Cuidar el cabello durante el invierno es ideal para combatir el frizz y la sequedad por el uso constante de secadores de pelo. Si bien existen una gran variedad de alternativas industriales, nada se compara a un aceite natural hecho en casa.
El aceite de argán y de coco son los más recomendados en el mundo de la cosmética, pero el aceite de almendras ha ganado popularidad por su eficacia para nutrir y cuidar el cabello. Durante el invierno actúa como un escudo protector contra el clima frío y seco, combatiendo el frizz y la sequedad extrema.
Cómo hacer aceite de almendras en casa
Aunque se puede conseguir en tiendas y dietéticas, hay un método sencillo para hacerlo en casa:
- Colocar 2 tazas de almendras crudas (sin sal y sin piel) en una licuadora o procesador de alimentos y triturarlas a velocidad baja.
- Cuando empiezan a hacerse polvo, añade 1 cucharada de aceite de oliva o de almendras para ayudar a formar una pasta cremosa.
- Sigue batiendo hasta lograr una pasta suave. Si la masa se vuelve demasiado espesa, añade un poco más de aceite.
- Vierte la pasta en una gasa limpia o un colador de tela fina. Envuelvela bien y presiona con fuerza sobre un recipiente para exprimir y filtrar el aceite.
El aceite de almendras es el más indicado para el cuidado del cabello en invierno porque su aceite es rico en vitamina E y ácidos grasos. Juntos dan soporte al cuero cabelludo y al cabello de diferentes maneras.