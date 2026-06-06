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El escudo para el cabello contra el frizz del invierno: el aceite natural que podés hacer en casa con un fruto seco

El aceite de almendras hidrata desde la raíz y elimina el frizz molesto del invierno. El paso a paso para prepararlo en minutos.

Marla Ferrón

El truco para nutrir el cabello en invierno.&nbsp;

El truco para nutrir el cabello en invierno. 

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Cuidar el cabello durante el invierno es ideal para combatir el frizz y la sequedad por el uso constante de secadores de pelo. Si bien existen una gran variedad de alternativas industriales, nada se compara a un aceite natural hecho en casa.

El aceite de argán y de coco son los más recomendados en el mundo de la cosmética, pero el aceite de almendras ha ganado popularidad por su eficacia para nutrir y cuidar el cabello. Durante el invierno actúa como un escudo protector contra el clima frío y seco, combatiendo el frizz y la sequedad extrema.

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El aceite de almendras es clave para cuidar el cabello en invierno.&nbsp;

El aceite de almendras es clave para cuidar el cabello en invierno.

Cómo hacer aceite de almendras en casa

Aunque se puede conseguir en tiendas y dietéticas, hay un método sencillo para hacerlo en casa:

  1. Colocar 2 tazas de almendras crudas (sin sal y sin piel) en una licuadora o procesador de alimentos y triturarlas a velocidad baja.
  2. Cuando empiezan a hacerse polvo, añade 1 cucharada de aceite de oliva o de almendras para ayudar a formar una pasta cremosa.
  3. Sigue batiendo hasta lograr una pasta suave. Si la masa se vuelve demasiado espesa, añade un poco más de aceite.
  4. Vierte la pasta en una gasa limpia o un colador de tela fina. Envuelvela bien y presiona con fuerza sobre un recipiente para exprimir y filtrar el aceite.
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El aceite de almendras tiene &aacute;cidos grasos que mantienen el cabello nutrido.&nbsp;

El aceite de almendras tiene ácidos grasos que mantienen el cabello nutrido.

El aceite de almendras es el más indicado para el cuidado del cabello en invierno porque su aceite es rico en vitamina E y ácidos grasos. Juntos dan soporte al cuero cabelludo y al cabello de diferentes maneras.

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