Qué es el aceite seco y cómo se usa en el cabello

El aceite seco se está posicionando como uno de los grandes aliados para el cabello . Su éxito radica en una fórmula basada en combinaciones de extractos vegetales, como la lavanda, la jojoba, la semilla de uva o la avellana.

A pesar de sus bondades, su modo de uso ideal todavía divide las opiniones de los profesionales de la peluquería y el estilismo. Mientras una corriente defiende su aplicación tras el lavado para retener la humedad, otra facción sostiene que su verdadero potencial se aprovecha únicamente cuando el pelo está completamente seco.

Para ciertos sectores de la industria cosmética, este producto destaca justamente por su versatilidad . Julia Smith, directora de desarrollo de productos en la marca española Ki Care, señala que el aceite seco proporciona una inyección de brillo y nutrición inmediata, reforzando la estructura capilar gracias a sus componentes antioxidantes.

El debate

Para la especialista, el momento de la aplicación depende del objetivo buscado. Es una buena alternativa para combatir el encrespamiento. Con apenas una o dos gotas distribuidas en las palmas de las manos y deslizadas de medios a puntas, se logra disciplinar el cabello rebelde.

Por otra parte, utilizarlo justo después de la ducha (con el cabello bien escurrido) funciona para desenredar con suavidad y sellar el agua dentro de la fibra antes del secado.

En la vereda opuesta, especialistas en cuidado ecológico y salud capilar miran con recelo el uso de estos aceites sobre superficies húmedas o antes de usar herramientas térmicas. Sol Santos, educadora capilar y creadora de la firma By Sol Santos, es tajante al recomendar su uso de forma exclusiva como el toque final del peinado.

Santos advierte que muchos de estos productos contienen agentes que crean películas protectoras que no se disuelven con el agua. Al mezclarse con la humedad y recibir posteriormente el calor de una planchita o un secador, la fórmula puede generar un efecto contraproducente:

"Si se coloca con el pelo húmedo, corremos el riesgo de opacar la fibra y acumular residuos. Al aplicar calor sobre estos componentes que forman películas no degradables, el aceite actúa como un conductor térmico en lugar de proteger, lo que puede derivar en un daño estructural severo e irreversible para el cabello", explicó la especialista.

Más allá de la controversia técnica sobre el momento exacto del ritual en el que debe incorporarse, las expertas coinciden en un diagnóstico fundamental: el aceite seco es una herramienta sumamente eficaz. Su capacidad para devolver la suavidad, reavivar el brillo natural y mejorar la textura general lo convierte en un tratamiento indispensable, especialmente para aquellas melenas que sufren de deshidratación crónica o están desgastadas por factores ambientales y químicos.