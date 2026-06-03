El remedio natural que usan para tapar las canas sin dañar el cabello: cómo prepararlo en casa fin de semana

La henna es un polvo vegetal que tiñe de forma ecológica y es perfecto para contrarrestar los efectos del sarro y el clima seco en las melenas mendocinas.

Mantener el pelo brilloso, fuerte y sin canas es una batalla diaria, sobre todo en algunas provincias argentinas. En Mendoza, el clima seco carga el agua con sarro y minerales que resecan las fibras capilares, barren los tintes tradicionales y dejan el cabello opaco y quebradizo.

Frente a las tinturas químicas que debilitan aún más el cabello, una alternativa que gana terreno es la henna, un polvo extraído de una planta que no solo cubre las canas de forma eficaz, sino que actúa como un verdadero tratamiento reconstructor para el pelo.

A diferencia de los tintes con amoniacos que dañan el cuero cabelludo y pueden provocar reacciones alérgicas, la henna funciona de forma completamente distinta. Por un lado, crea una capa protectora que impide que los minerales pesados del agua penetren y oxiden la fibra capilar.

henna para pelo Henna para el pelo es la clave para mantener el pelo brillante y sin canas en el invierno. Shutterstock

Asimismo, al rellenar las partes dañadas de la cutícula, la henna devuelve la suavidad y el brillo que el viento y el frío seco del invierno le suelen robar al cabello. Pero también hace que el pelo se vuelva más grueso y regula la grasitud del cuero cabelludo.