Adiós al frizz: cómo lograr un alisado natural y duradero con maicena

Muchas personas buscan tener el pelo lacio y sin frizz, sin embargo el uso recurrente de formol y otros componentes fuertes está siendo cuestionado por dermatólogos. Sin embargo, existe un método casero con aceite de coco y maicena muy efectivo.

Este tratamiento logra un efecto de “relajación profunda” que deja el cabello extremadamente dócil, brillante y visiblemente más lacio. De todas maneras, no rompe los puentes de disulfuro del pelo como lo hace un químico.

La efectividad de esta mezcla reside en la química natural aplicada a la cosmética. Por un lado, la maicena actúa como un agente hidratante que ayuda a controlar el volumen y sellar las cutículas. Su peso molecular ayuda a "estirar" la fibra capilar de manera natural.

Mientras que el aceite de coco es uno de los pocos aceites capaces de penetrar profundamente en el tallo del cabello, reduciendo la pérdida de proteínas y aportando una suavidad extrema. En tanto, la leche de coco es rica en vitaminas y grasas saturadas por lo que funciona como un acondicionador intensivo.

El pelo quedará más liso con el uso de maicena.

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Para lograr un resultado profesional la clave es la constancia. Se necesitarán dos cucharadas de maicena , una taza de leche de coco (o leche entera), una cucharada de aceite de coco virgen y unas gotas de limón.

En primer lugar, se disuelve la maicena en la leche fría hasta que no queden grumos. Llevar la mezcla a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta obtener una textura cremosa similar a la de un acondicionador. Retirar del fuego y añadir aceite de coco. Dejar entibiar.

Luego aplicar la pasta mechón por mechón, estirando bien el pelo hacia abajo. Cubrir con una gorra de baño y dejar actuar entre 45 a 60 minutos. Para enjuagar, lavar con abundante agua tibia y un shampoo sin sulfatos.

Este tratamiento permitirá notar una reducción drástica del volumen y del frizz. En cabellos ondulados o con tendencia al encrespamiento, el efecto lacio es mucho más evidente.