Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para sacar la grasa del horno en minutos

El uso del horno puede generar acumulaciones de grasa difíciles de quitar. Con este simple truco casero a base de limón, podrás olvidarte de los químicos.

Adiós a la grasa del horno con un solo ingrediente. Foto: Shutterstock

Con cada uso, el horno va acumulando pequeñas partículas de grasa que, aunque al principio resultan imperceptibles, terminan por cubrirlo todo. De un momento a otro, casi sin darnos cuenta, el electrodoméstico luce completamente sucio y con manchas rebeldes difíciles de quitar.

Aunque encontramos decenas de trucos para aflojar la grasa con vinagre y bicarbonato de sodio, también encontramos un aliado en un ingrediente que todos solemos tener en casa: el limón.

Gracias al alto contenido de ácido cítrico que posee, esta fruta funciona como un potente desengrasante y antibacterial natural capaz de ablandar la suciedad quemada y el aceite pegado en las paredes del electrodoméstico, requiriendo el mínimo esfuerzo.