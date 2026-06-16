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Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para sacar la grasa del horno en minutos

El uso del horno puede generar acumulaciones de grasa difíciles de quitar. Con este simple truco casero a base de limón, podrás olvidarte de los químicos.

Alejandro Llorente

Adiós a la grasa del horno con un solo ingrediente. Foto: Shutterstock

Adiós a la grasa del horno con un solo ingrediente. Foto: Shutterstock

Con cada uso, el horno va acumulando pequeñas partículas de grasa que, aunque al principio resultan imperceptibles, terminan por cubrirlo todo. De un momento a otro, casi sin darnos cuenta, el electrodoméstico luce completamente sucio y con manchas rebeldes difíciles de quitar.

Aunque encontramos decenas de trucos para aflojar la grasa con vinagre y bicarbonato de sodio, también encontramos un aliado en un ingrediente que todos solemos tener en casa: el limón.

Gracias al alto contenido de ácido cítrico que posee, esta fruta funciona como un potente desengrasante y antibacterial natural capaz de ablandar la suciedad quemada y el aceite pegado en las paredes del electrodoméstico, requiriendo el mínimo esfuerzo.

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El vapor del &aacute;cido c&iacute;trico se convierte en el aliado definitivo para aflojar la grasa de las paredes del horno sin da&ntilde;ar las superficies. Foto: Archivo

El vapor del ácido cítrico se convierte en el aliado definitivo para aflojar la grasa de las paredes del horno sin dañar las superficies. Foto: Archivo

El paso a paso para la limpieza del horno

  • Preparar la mezcla: cortá dos limones por la mitad y exprimí su jugo dentro de una fuente o cacerola apta para horno. Colocá también las cáscaras exprimidas dentro del recipiente y agregá una taza pequeña de agua.

  • El proceso de horneado: introducí la fuente en el horno y encendelo a una temperatura media (unos 180°C o 200°C). Dejá que la mezcla hierva en el interior durante unos 25 a 30 minutos.

  • Dejar actuar el vapor: apagá el horno y, sin abrir la puerta, dejá que el vapor del ácido cítrico continúe circulando e impregnando las paredes interiores hasta que el electrodoméstico se enfríe por completo.

  • Retirar la suciedad: una vez frío, abrí la puerta y pasá un paño húmedo o una esponja suave por las superficies. Vas a notar cómo la grasa rebelde se desprendió por completo y sale de una sola pasada.

El beneficio extra del limón

A diferencia de los limpiahornos químicos tradicionales, que dejan un olor fuerte y penetrante que puede contaminar las comidas posteriores, el limón ofrece un beneficio doble. Al mismo tiempo que disuelve el aceite y el hollín, neutraliza por completo los malos olores acumulados de cocciones anteriores.

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