Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para sacar la grasa del horno en minutos
El uso del horno puede generar acumulaciones de grasa difíciles de quitar. Con este simple truco casero a base de limón, podrás olvidarte de los químicos.
Con cada uso, el horno va acumulando pequeñas partículas de grasa que, aunque al principio resultan imperceptibles, terminan por cubrirlo todo. De un momento a otro, casi sin darnos cuenta, el electrodoméstico luce completamente sucio y con manchas rebeldes difíciles de quitar.
Aunque encontramos decenas de trucos para aflojar la grasa con vinagre y bicarbonato de sodio, también encontramos un aliado en un ingrediente que todos solemos tener en casa: el limón.
Gracias al alto contenido de ácido cítrico que posee, esta fruta funciona como un potente desengrasante y antibacterial natural capaz de ablandar la suciedad quemada y el aceite pegado en las paredes del electrodoméstico, requiriendo el mínimo esfuerzo.
El paso a paso para la limpieza del horno
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Preparar la mezcla: cortá dos limones por la mitad y exprimí su jugo dentro de una fuente o cacerola apta para horno. Colocá también las cáscaras exprimidas dentro del recipiente y agregá una taza pequeña de agua.
El proceso de horneado: introducí la fuente en el horno y encendelo a una temperatura media (unos 180°C o 200°C). Dejá que la mezcla hierva en el interior durante unos 25 a 30 minutos.
Dejar actuar el vapor: apagá el horno y, sin abrir la puerta, dejá que el vapor del ácido cítrico continúe circulando e impregnando las paredes interiores hasta que el electrodoméstico se enfríe por completo.
Retirar la suciedad: una vez frío, abrí la puerta y pasá un paño húmedo o una esponja suave por las superficies. Vas a notar cómo la grasa rebelde se desprendió por completo y sale de una sola pasada.
El beneficio extra del limón
A diferencia de los limpiahornos químicos tradicionales, que dejan un olor fuerte y penetrante que puede contaminar las comidas posteriores, el limón ofrece un beneficio doble. Al mismo tiempo que disuelve el aceite y el hollín, neutraliza por completo los malos olores acumulados de cocciones anteriores.