Lo que tu abdomen necesita para reducir la grasa acumulada

Perder grasa y sobre todo en el área del abdomen requiere constancia. Combinar la elección justa de alimentos con movimientos de fuerza transforma tu cuerpo .

Las planchas horizontales son ideales para activar la zona central . Sostener la postura recta por 30 segundos fortalece los músculos profundos y mejora la postura corporal.

Las sentadillas demandan un gran gasto de energía al mover piernas y glúteos. Este esfuerzo muscular acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasa en todo el cuerpo .

La alimentación debe priorizar el consumo de proteínas de alta calidad. Incluir huevo, pollo o pescado genera saciedad y protege los tejidos musculares durante la pérdida de peso.

Añadir fibra mediante vegetales y legumbres mejora el tránsito intestinal. Estos productos regulan los niveles de azúcar en sangre y evitan acumular tejido graso sobrante.

Es vital reducir el consumo de gaseosas y harinas refinadas. Sus componentes provocan picos de insulina que favorecen la acumulación de depósitos en el abdomen.

Estos alimentos son los que tienen más proteínas Foto: Shutterstock

Beber suficiente agua a lo largo del día optimiza la digestión. Una buena hidratación elimina toxinas y evita la hinchazón molesta en la zona media.

Dormir ocho horas cada noche ayuda a equilibrar las hormonas del cuerpo. El descanso nocturno reduce el estrés y evita la ansiedad por comer fuera de hora.