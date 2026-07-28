Los 6 alimentos que reducen la grasa del abdomen: sin arrepentimientos

La grasa del abdomen requiere estrategias concretas en tus comidas diarias. Elegir los alimentos correctos facilita el trabajo de tu metabolismo. Verás resultados de inmediato.

El té verde destaca por sus potentes antioxidantes naturales. Esta bebida estimula la quema de calorías y ayuda a procesar mejor las grasas.

Comer huevos durante el desayuno aporta proteínas de alta calidad. Este hábito mantiene la saciedad por horas y evita los antojos matutinos.

El vinagre de manzana mejora la digestión de manera simple. Una cucharada disuelta en agua antes de comer reduce los picos de glucosa.

Las verduras verdes ofrecen un volumen alto de fibra pura. El brócoli, los espárragos y las espinacas limpian el sistema digestivo con rapidez.

A nivel nutricional, las sardinas son tan beneficiosas como el salmón, pero son mucho más económicas. Getty Images

Los pescados grasos entregan dosis elevadas de omega tres. El salmón, la caballa y las sardinas combaten la inflamación celular de tu cuerpo.

Los alimentos fermentados protegen la salud de tu flora intestinal. El yogur griego, el kéfir y el chucrut mejoran la absorción de nutrientes.