Los 3 ejercicios claves para olvidarte de la grasa del abdomen

Los 3 ejercicios clave para olvidarte de la grasa del abdomen sin perder tiempo. Hazlos en casa o en el gimnasio.

Reducir la cintura exige ejercicios que muevan grandes grupos musculares. La clave está en elevar el gasto de energía diario para que ceda la grasa del abdomen.

Ejercicios efectivos para hacer en casa o en el gimnasio Los escaladores o mountain climbers activan todo el torso y aceleran el pulso. Puedes hacerlos sobre el suelo en casa o apoyado en un banco en el gimnasio para quemar calorías de forma rápida.

Las sentadillas con salto combinan fuerza de piernas con un gran esfuerzo cardiovascular. Este ejercicio utiliza los músculos más grandes del cuerpo, lo que obliga al organismo a consumir reservas de grasa acumulada.