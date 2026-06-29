Chau manchas de aceite: el infalible truco casero para salvar la ropa

Si las manchas de aceite arruinan la ropa, hay un producto es la solución casera infalible para un rescate rápido y efectivo.

Las manchas de aceite en la ropa son un clásico de los accidentes domésticos. Sin embargo, existe un método casero sumamente eficaz que logra desprender la grasa de los tejidos sin dañar las fibras. Solo se necesita tener un poco de bicarbonato de sodio.

Limpieza de las manchas en la ropa Antes de aplicar cualquier producto, los especialistas en limpieza recomiendan apoyar una servilleta de papel secante sobre el aceite presionando suavemente. No hay que frotar porque sino la grasa se extenderá penetrando más aún en la tela.

La salvación para las manchas de aceite. Fuente: Shutterstock. Una vez que se quitó el excedente de aceite con el papel, se cubre la zona afectada con una cucharada sopera de bicarbonato de sodio. Usando el dorso de la cuchara, presionar ligeramente (sin refregar) para que el polvo absorba la mayor cantidad de aceite posible. Dejar que actúe durante media hora.

Transcurrido ese tiempo, retirar el polvo por completo enjuagando la zona con agua tibia y la ayuda de un cepillo suave para ropa. Colocar unas gotas de jabón líquido para la ropa directamente sobre la aureola que haya quedado y dejar reposar 20 minutos.

Si al sacarla del lavarropas todavía queda algún rastro, se puede repetir el proceso antes de que la prenda se seque por completo.