No las tires más: cómo usar las hojas de la vereda para crear compost en un sencillo paso a paso

Las hojas secas son un tesoro para tu huerta. Enterate cómo aprovecharlas para hacer compost y enriquecer la tierra de tus plantas sin esfuerzo.

El otoño ya terminó pero aún siguen cayendo hojas de los árboles. Muchos las limpian y las tiran a la basura sin saber que están perdiendo un potencial fertilizante. La composición de las hojas es clave para potenciar el crecimiento de las plantas y pueden durar mucho tiempo si se mantienen en las condiciones adecuadas.

Las hojas secas son fundamentales porque aportan carbono y crean el equilibrio perfecto para mezclarse con restos húmedos o verdes. Siempre hay que mezclarlas con residuos húmedos en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de hojas secas por cada parte de material verde.

Pero si cortás las hojas con una cortadora de pasto o las rompés con las manos antes de tirarlas a la compostera, se descomponen mucho más rápido. Aunque muchos las utilizan enteras para formar una capa protectora sobre la tierra de las plantas para conservar la humedad y evitar que crezcan yuyos.

No tires las últimas hojas secas del otoño. istockphoto El tip para tener compost listo en casa Para tener compost listo para usar se recomienda poner una capa de hojas en una bolsa y agregar un poco de tierra o compost. Luego hay que repetir el proceso hasta llenar la bolsa. Una vez lista, hay que almacenarla en un lugar frío y con sombra para que mantenga la humedad y no genere mal olor.