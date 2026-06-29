No las tires más: cómo usar las hojas de la vereda para crear compost en un sencillo paso a paso
Las hojas secas son un tesoro para tu huerta. Enterate cómo aprovecharlas para hacer compost y enriquecer la tierra de tus plantas sin esfuerzo.
El otoño ya terminó pero aún siguen cayendo hojas de los árboles. Muchos las limpian y las tiran a la basura sin saber que están perdiendo un potencial fertilizante. La composición de las hojas es clave para potenciar el crecimiento de las plantas y pueden durar mucho tiempo si se mantienen en las condiciones adecuadas.
Las hojas secas son fundamentales porque aportan carbono y crean el equilibrio perfecto para mezclarse con restos húmedos o verdes. Siempre hay que mezclarlas con residuos húmedos en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de hojas secas por cada parte de material verde.
Pero si cortás las hojas con una cortadora de pasto o las rompés con las manos antes de tirarlas a la compostera, se descomponen mucho más rápido. Aunque muchos las utilizan enteras para formar una capa protectora sobre la tierra de las plantas para conservar la humedad y evitar que crezcan yuyos.
El tip para tener compost listo en casa
Para tener compost listo para usar se recomienda poner una capa de hojas en una bolsa y agregar un poco de tierra o compost. Luego hay que repetir el proceso hasta llenar la bolsa. Una vez lista, hay que almacenarla en un lugar frío y con sombra para que mantenga la humedad y no genere mal olor.
Sin embargo, no se recomienda abusar de este fertilizante casero porque puede dañar las raíces de las plantas. Tampoco se aconseja utilizar hojas de eucalipto o pino porque pueden tardar mucho en descomponerse y alterar la acidez de la tierra.