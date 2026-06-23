Dónde poner el potus en casa para que crezca fuerte y con hojas sanas

En muchas casas, el potus parece crecer casi sin ayuda: cuelga de una repisa, trepa por una pared o ilumina un rincón con sus hojas verdes. Pero aunque es una planta resistente, no todos los lugares le permiten desarrollarse con fuerza, color y volumen.

La clave está en entender una diferencia simple: el potus puede sobrevivir en espacios poco favorables, pero crece mucho mejor cuando encuentra luz, temperatura y humedad estables. Por eso, elegir bien su ubicación dentro del hogar puede transformar una planta lenta y apagada en una guía larga, brillante y llena de hojas nuevas.

El mejor lugar para colocar un potus es cerca de una ventana luminosa, pero sin recibir sol directo durante muchas horas. La luz filtrada favorece hojas más firmes, colores más intensos y un crecimiento más parejo. En cambio, si la planta queda en un ambiente demasiado oscuro, puede estirarse en busca de claridad, perder densidad y mostrar hojas más pequeñas. Las variedades variegadas, con manchas amarillas o blancas, suelen necesitar todavía más luz indirecta para conservar ese dibujo.

Tampoco conviene ubicarlo pegado al vidrio si entra sol fuerte, especialmente en verano o durante las horas centrales del día. El exceso de radiación puede quemar las hojas, dejar manchas secas o amarillear los bordes. Una buena opción es colocarlo a uno o dos metros de una ventana, detrás de una cortina liviana o en un ambiente con buena claridad general. Si las hojas se ven pálidas o decaídas, la planta puede estar recibiendo demasiada luz directa; si crece débil y con espacios largos entre hojas, probablemente le falte iluminación.

El potus, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, se adapta bien al interior porque prefiere ambientes cálidos y protegidos. Las temperaturas templadas, similares a las de una vivienda habitada, suelen ser ideales para mantenerlo activo. El problema aparece cuando queda expuesto a cambios bruscos: corrientes de aire frío, ventanas mal aisladas, calefactores, estufas, radiadores o salidas de aire acondicionado. Esos contrastes pueden secar las puntas, frenar el crecimiento o debilitar la planta.

Jardín Cuidados del potus Foto: Shutterstock

Por eso, los mejores espacios suelen ser livings luminosos, cocinas con buena ventilación, dormitorios claros o baños con entrada de luz natural. En ambientes con algo más de humedad, el potus puede lucir especialmente bien, siempre que no quede en penumbra permanente. También funciona en estantes altos o macetas colgantes, donde sus tallos puedan caer sin obstáculos. Si se busca un crecimiento más vertical y hojas de mayor tamaño, puede colocarse un tutor o soporte para que trepe con sus raíces aéreas.

Riego moderado, poda y señales de alerta

La ubicación no sirve de mucho si el riego es excesivo. El potus tolera mejor una breve sequía que una maceta constantemente encharcada. Lo ideal es tocar el sustrato antes de regar: si la parte superior está seca, es momento de sumar agua; si todavía conserva humedad, conviene esperar. Una maceta con buen drenaje es fundamental para evitar raíces podridas, hojas amarillas y tallos blandos. Durante los meses fríos, además, suele necesitar menos agua porque su crecimiento se vuelve más lento.

Para que se mantenga tupido, también ayuda podar las guías demasiado largas o despobladas. Los cortes deben hacerse con una tijera limpia, justo por encima de un nudo, ya que desde allí pueden salir nuevos brotes. Esos tallos cortados incluso pueden enraizar en agua y convertirse en nuevas plantas. Con luz adecuada, temperatura estable, riego medido y alguna poda ocasional, el potus deja de ser solo una planta resistente: se convierte en una de las especies más agradecidas y decorativas para cualquier interior.