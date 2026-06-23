Las plantas que se multiplican con gajos, ideales para el balcón

Las plantas ideales para el balcón se multiplican fácilmente con gajos permitiendo crear un verde exuberante sin gastar de más.

En el diseño de exteriores actual, los jardines verticales y los balcones llenos de verde marcan la pauta. Para lograr este efecto de forma económica, la clave está en elegir plantas nobles que tengan la capacidad de reproducirse a través de esquejes o gajos.

Entre la gran variedad de opciones, hay tres plantas colgantes que se convirtieron en las preferidas para transformar barandas, estantes y paredes con el mínimo esfuerzo.

Las tres plantas aliadas para el balcón El potus es el rey de la resistencia y el candidato ideal para quienes dan sus primeros pasos en la jardinería. Para obtener una planta nueva, basta con cortar una sección de su tallo que contenga un nudo (la pequeña protuberancia de donde salen las raíces) y colocarla en un frasco con agua o directo en el sustrato.

El potus es una de las plantas más resistentes. Foto: Shutterstock La segunda es la tradescantia que rompe con la monotonía del verde aportando color. Sus gajos echan raíces a una velocidad asombrosa. Al tener un crecimiento tupido y compacto, es excelente para rellenar jardineras alargadas y aportar volumen visual en los balcones.

La tercera opción es la Hiedra inglesa. Es una planta trepadora clásica que se ha vuelto tendencia. Sus esquejes prosperan muy rápido y su follaje denso es ideal para tapizar paredes divisorias, enredarse en rejas o simplemente descolgarse de macetas elevadas, aportando un aire fresco y sofisticado.