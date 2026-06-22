Las 4 plantas que más se usan para crear ambientes tranquilos dentro de casa

Estas plantas ganan terreno en los hogares por la sensación de calma que transmiten. Dónde colocar cada planta para lograr espacios más agradables.

Se nota la diferencia a la hora de crear ambientes agradables dentro del hogar. Las 4 plantas protagonistas, no solo por su valor decorativo, sino también por la sensación de bienestar que transmiten, son especies que dan frescura, contacto con la naturaleza y una atmósfera más tranquila para la vida diaria.

Las plantas que ayudan a crear espacios relajantes Entre las especies más elegidas se encuentra la lavanda. Su aroma es uno de los más asociados con la relajación y el descanso. Por esa razón suele colocarse cerca de ventanas, en dormitorios o en rincones destinados a la lectura. Su fragancia genera una sensación de calma muy valorada.

JARDÍN LA LAVANDA ES CONOCIDA POR SU DULCE Y POTENTE AROMA Foto: Shutterstock Otra opción popular es el jazmín. Sus flores desprenden un perfume suave que muchas personas relacionan con momentos de tranquilidad. Una maceta cerca de balcones, patios o áreas de descanso ayuda a crear un entorno agradable durante gran parte del año.

Jazmín, ideal para atraer la fortuna. Foto: Fuente: freepik La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, destaca por su resistencia y bajo mantenimiento. Sus hojas verticales aportan orden visual y una sensación de armonía. Funciona muy bien en salas de estar, oficinas domésticas o espacios donde se busca reducir la sensación de desorden.