Las hojas amarillas de tus plantas tienen solución con vinagre: cuál es el truco
Por qué algunas personas riegan sus plantas con agua y vinagre cuando las hojas cambian de color. El mejor truco.
Las hojas amarillas son una de las señales más frecuentes de que algo no marcha bien con tus plantas. El exceso de riego, la falta de nutrientes, una mala calidad del suelo o problemas relacionados con el pH suelen estar detrás de este cambio de color. El vinagre aparece para corregir ciertas condiciones.
Cuándo usar vinagre en plantas con hojas amarillas
Antes de aplicar cualquier producto, es importante entender por qué las hojas cambiaron de color. El vinagre no sirve para todos los casos. Su uso está relacionado con plantas que crecen en suelos demasiado alcalinos, una condición que dificulta la absorción de nutrientes esenciales como el hierro.
Cuando el suelo tiene un pH elevado, algunas especies comienzan a mostrar amarilleo entre las nervaduras de las hojas. Este fenómeno, conocido como clorosis, es frecuente en plantas que prefieren ambientes más ácidos.
El vinagre blanco ayuda a reducir el pH del agua de riego durante un período corto. Para ello, muchos especialistas sugieren añadir una cucharada de vinagre blanco por cada cuatro litros de agua. Luego se utiliza esa preparación para regar la planta de forma ocasional y no como práctica diaria.
Las hortensias, gardenias, azaleas y camelias figuran entre las especies que suelen agradecer condiciones más ácidas. En estos casos, un ajuste moderado del pH favorece una mejor absorción de nutrientes presentes en el suelo.
Sin embargo, el exceso de vinagre genera el efecto contrario. Una cantidad elevada puede afectar las raíces y alterar el equilibrio del sustrato. Por ese motivo, el uso debe ser limitado y siempre acompañado de la observación del estado general de la planta.
También conviene recordar que muchas veces las hojas amarillas aparecen por exceso de agua. Si la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo, las raíces sufren y la planta pierde vigor. En esa situación, el vinagre no aporta una solución.