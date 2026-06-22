Las hojas amarillas de tus plantas tienen solución con vinagre: cuál es el truco

Por qué algunas personas riegan sus plantas con agua y vinagre cuando las hojas cambian de color. El mejor truco.

Las hojas amarillas son una de las señales más frecuentes de que algo no marcha bien con tus plantas. El exceso de riego, la falta de nutrientes, una mala calidad del suelo o problemas relacionados con el pH suelen estar detrás de este cambio de color. El vinagre aparece para corregir ciertas condiciones.

Cuándo usar vinagre en plantas con hojas amarillas Antes de aplicar cualquier producto, es importante entender por qué las hojas cambiaron de color. El vinagre no sirve para todos los casos. Su uso está relacionado con plantas que crecen en suelos demasiado alcalinos, una condición que dificulta la absorción de nutrientes esenciales como el hierro.

Si las hojas de tus plantas lucen amarillas probablemente sea por deficiencia de hierro y otros nutrientes Foto: Shutterstock Cuando el suelo tiene un pH elevado, algunas especies comienzan a mostrar amarilleo entre las nervaduras de las hojas. Este fenómeno, conocido como clorosis, es frecuente en plantas que prefieren ambientes más ácidos.

El vinagre blanco ayuda a reducir el pH del agua de riego durante un período corto. Para ello, muchos especialistas sugieren añadir una cucharada de vinagre blanco por cada cuatro litros de agua. Luego se utiliza esa preparación para regar la planta de forma ocasional y no como práctica diaria.

Las hortensias, gardenias, azaleas y camelias figuran entre las especies que suelen agradecer condiciones más ácidas. En estos casos, un ajuste moderado del pH favorece una mejor absorción de nutrientes presentes en el suelo.