Adiós al árbol de jade: la planta minimalista y ultra resistente que es furor en el diseño de interiores

Descubrí la planta ultra resistente que revoluciona el diseño de interiores y se convierte en la nueva favorita.

Si bien las plantas clásicas de interiores como el árbol de jade mantienen su lugar, este año una nueva favorita lidera las tendencias gracias a una combinación imbatible: sofisticación visual y un nivel de exigencia casi nulo.

Se trata de la zamioculca, una planta de interior que se consolidó como la opción predilecta para ambientar desde departamentos urbanos hasta oficinas modernas. Su estética, definida por hojas carnosas, firmes y con un brillo natural imponente, aporta un aire fresco y contemporáneo sin saturar los espacios.

La planta resistente El verdadero secreto de su éxito no está solo en su belleza, sino en su carácter indestructible. Es la planta ideal para principiantes o personas con agendas cargadas, gracias a sus particulares características. Es una especie que prospera en rincones con sombra o poca luz natural, donde otras plantas morirían.

La planta ideal para olvidadizos. Fuente: Shutterstock. Además, sus raíces y hojas acumulan agua, lo que le permite tolerar el olvido y los riegos esporádicos. También soporta los cambios bruscos de temperatura y mantiene su verde intacto incluso durante las heladas más intensas del invierno.

Aunque es una de las especies más nobles del mercado, aplicar algunos cuidados sencillos garantizará que luzca radiante durante todo el año. El exceso de humedad es su único enemigo real. Es fundamental usar macetas con buen drenaje y regar solo cuando el sustrato esté completamente seco para evitar que las raíces se pudran.