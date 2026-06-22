Netflix estrena un impactante documental sobre un crimen político que revolucionó a toda España

El próximo 10 de julio, Netflix estrenará un documental que narra el secuestro y ejecución del concejal Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.

El próximo 10 de julio Netflix estrenará un documental que reconstruye el secuestro y ejecución del concejal de Ermua a manos de la organización terrorista ETA. “Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo” narra el trágico suceso.

Netflix: de qué se trata La producción, codirigida por los realizadores Jon Sistiaga y Juanjo López, llega precisamente cuando se conmemoran 29 años de aquel trágico suceso, la misma edad que tenía el joven político al momento de su muerte.

La producción de streaming detalla de manera minuciosa la vertiginosa cuenta regresiva de dos días que paralizaron al país y desencadenaron una movilización popular sin precedentes. A través de 30 entrevistas exclusivas, el documental examina el quiebre social que llevó a la ciudadanía vasca a salir a las calles y perder el temor a los sectores violentos.

Entre los testimonios más destacados que configuran este relato se encuentran líderes políticos de la época, la hermana de la víctima y aportes institucionales como reflexiones inéditas del rey Felipe VI.

El documental complementa estas visiones con las declaraciones de cronistas de primera línea, integrantes de las fuerzas de seguridad y de la Ertzaintza que lideraron los rastreos, amigos cercanos y el equipo médico que intentó reanimarlo tras el hallazgo.