Cortas y adictivas: las dos miniseries de suspenso que estrena Netflix para devorarse en un día

Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de "Te encontrare" y "Oasis", dos producciones cortas que prometen misterio y giros inesperados.

Netflix se despide de junio con dos series cargadas de misterio y suspenso con un formato súper corto que es perfecto para maratonear. Ambas producciones fueron bien recibidas por la crítica y cuentan con elencos destacados.

La primera es Te encontrare que presenta a David, un exprofesor de derecho que fue condenado por el asesinato de su hijo. Luego de años clamando su inocencia, su ex cuñada aparece con una foto que lo desconcierta: un niño idéntico a su hijo. Al descubrir que el niño sigue con vida, David se fuga e inicia una intensa búsqueda.

Por el momento, la crítica la describe como una propuesta ideal para maratonear el fin de semana. Sus giros narrativos y loops de misterio mantienen el interés vivo, por lo que querrás verla toda de un solo tirón.

No te pierdas el tráiler de la serie Oasis: la nueva serie de suspenso La otra novedad de Netflix es Oasis, una serie española de misterio, drama juvenil y suspenso. Su título se debe a Oasis Infinity, un lujoso hotel visitado solo por millonarios y personas de alta sociedad. Todo es diversión y extravagancia hasta que una joven desaparece del complejo.

Las autoridades corren a cerrar el lugar y todos los empleados y huéspedes quedan atrapados como sospechosos. La investigación destapa secretos, mentiras y sospechas cruzadas que mantienen a los espectadores en el sillón.