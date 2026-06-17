Tiene 5 kilómetros de arena dorada: la espectacular playa europea que todos eligen en julio

La playa de Pampelonne es una de las joyas de la costa francesa por su extensión de casi 5 kilómetros de arena fina y dorada que contrasta con sus aguas cristalinas de color turquesa. El paraíso francés ofrece una postal única que ha sido escenario de películas famosas como "Y Dios creó a la mujer" de Brigitte Bardot.

Pampelonne cuenta con una zona completamente gratuita donde cualquier turista puede extender su toalla para disfrutar. Además, hay disponibles servicios básicos como duchas públicas y puestos de socorristas durante el verano.

En julio, la playa toma su máximo esplendor con un clima perfecto para navegar y una agenda cultural muy interesante.

La temperatura oscila entre los 22°C y los 30°C, ideal para pasar todo el día en el mar. El agua alcanza una temperatura media muy agradable de 23°C, perfecta para practicar snorkel o disfrutar de otros deportes acuáticos. Además, los días tienen casi 15 horas de luz solar diaria para disfrutar al máximo.

En cuanto a actividades, la playa francesa se convierte en el destino de grandes yates internacionales y los mejores DJs del mundo. También se organizan desfiles de moda exclusivos en la misma arena con las impresionantes vistas detrás.

Actividades exclusivas y acceso gratuito: dos situaciones opuestas en el mismo lugar. Shutterstock

Cabe destacar que aunque julio es temporada alta, las carreteras de acceso y los pueblos de la península están un poco menos colapsados que en agosto, que es el mes vacacional por excelencia en toda Europa.

Cómo llegar a la playa

La forma más rápida es viajar en moto o coche desde Saint-Tropez por la Route des Plages. Es importante destacar que existen accesos señalizados que conducen al parking de pago obligatorio justo al lado de la arena. Aunque durante el verano también existen autobuses con destino la playa de Pampelonne.