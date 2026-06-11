Mendoza tendrá su primera fiesta del chocolate en vacaciones de invierno: dónde será

Llega la primera edición de La Choco Fest (o fiesta del chocolate ) a Mendoza. El encuentro con el sabor más especial copará la Nave Cultural el sábado 25 y domingo 26 de julio, con entrada libre y gratuita. La propuesta que reunirá a chocolateros, pasteleros, cafeterías, bodegas y emprendedores gastronómicos en torno a una de las industrias más atractivas.

El encuentro debuta en Mendoza y combinará gastronomía, experiencias sensoriales, degustaciones, maridajes, actividades para toda la familia, espacios comerciales y contenidos en vivo, generando una nueva propuesta para disfrutar el invierno mendocino.

La Choco Fest surge con la intención de potenciar el desarrollo económico local, brindar visibilidad a emprendedores y productores regionales y seguir consolidando a Mendoza como un destino gastronómico y turístico de referencia.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands comerciales, participar de degustaciones, descubrir nuevos productos, disfrutar de propuestas gastronómicas y vivir experiencias vinculadas al chocolate, la pastelería y el vino.

Yamila Meljim, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad de Mendoza, destacó la importancia de seguir impulsando propuestas que fortalezcan la actividad económica local. "Este tipo de iniciativas generan oportunidades para emprendedores, productores y comercios de Mendoza, al mismo tiempo que enriquecen la oferta turística y cultural de la ciudad. Apostamos a seguir acompañando eventos que promuevan el desarrollo económico, la innovación y la generación de experiencias que atraigan visitantes y beneficien a toda la comunidad”.

Convocatoria a chocolateros y emprendedores de la región

La Choco Fest Mendoza abrió la convocatoria para expositores que quieran formar parte de su primera edición. La propuesta está dirigida a chocolaterías, pastelerías, cafeterías, bodegas, emprendimientos gastronómicos y pymes vinculadas al universo dulce y gourmet que busquen exhibir, comercializar y dar a conocer sus productos ante miles de visitantes.

Los interesados en recibir información comercial e inscribirse pueden comunicarse al 11 3948-0966 o bien a través del instragram oficial de la Chocofest.

Durante dos jornadas, el evento reunirá a marcas, productores, emprendedores y amantes del chocolate en una experiencia pensada para impulsar el sector y generar nuevas oportunidades comerciales.