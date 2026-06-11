Mendoza tendrá su primera fiesta del chocolate en vacaciones de invierno: dónde será
Hacia finales de julio, Mendoza realizará su primera fiesta del chocolate. Un evento para las vacaciones de invierno.
Llega la primera edición de La Choco Fest (o fiesta del chocolate) a Mendoza. El encuentro con el sabor más especial copará la Nave Cultural el sábado 25 y domingo 26 de julio, con entrada libre y gratuita. La propuesta que reunirá a chocolateros, pasteleros, cafeterías, bodegas y emprendedores gastronómicos en torno a una de las industrias más atractivas.
El encuentro debuta en Mendoza y combinará gastronomía, experiencias sensoriales, degustaciones, maridajes, actividades para toda la familia, espacios comerciales y contenidos en vivo, generando una nueva propuesta para disfrutar el invierno mendocino.
Una verdadera fiesta del chocolate y el sabor en Mendoza
La Choco Fest surge con la intención de potenciar el desarrollo económico local, brindar visibilidad a emprendedores y productores regionales y seguir consolidando a Mendoza como un destino gastronómico y turístico de referencia.
Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands comerciales, participar de degustaciones, descubrir nuevos productos, disfrutar de propuestas gastronómicas y vivir experiencias vinculadas al chocolate, la pastelería y el vino.
Yamila Meljim, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad de Mendoza, destacó la importancia de seguir impulsando propuestas que fortalezcan la actividad económica local. "Este tipo de iniciativas generan oportunidades para emprendedores, productores y comercios de Mendoza, al mismo tiempo que enriquecen la oferta turística y cultural de la ciudad. Apostamos a seguir acompañando eventos que promuevan el desarrollo económico, la innovación y la generación de experiencias que atraigan visitantes y beneficien a toda la comunidad”.
Convocatoria a chocolateros y emprendedores de la región
La Choco Fest Mendoza abrió la convocatoria para expositores que quieran formar parte de su primera edición. La propuesta está dirigida a chocolaterías, pastelerías, cafeterías, bodegas, emprendimientos gastronómicos y pymes vinculadas al universo dulce y gourmet que busquen exhibir, comercializar y dar a conocer sus productos ante miles de visitantes.
Los interesados en recibir información comercial e inscribirse pueden comunicarse al 11 3948-0966 o bien a través del instragram oficial de la Chocofest.
Durante dos jornadas, el evento reunirá a marcas, productores, emprendedores y amantes del chocolate en una experiencia pensada para impulsar el sector y generar nuevas oportunidades comerciales.