De la ruta al encuentro: cómo es el nuevo parador exclusivo para los motoqueros en Mendoza

Los amantes de las motos tienen un nuevo punto de encuentro en Mendoza. ELF, la marca líder en lubricantes del grupo TotalEnergies, abrió un nuevo espacio ELF Expert y ELF Café en el Parador Punto de Encuentro, sobre la Ruta Nacional 7. De este modo, quienes deseen reunirse o hacer un stop en medio de un viaje, ahora podrán hacerlo en uno de los corredores turísticos y logísticos más importantes del país.

Según detallaron desde la compañía, la alianza con el Parador Punto de Encuentro responde a la estrategia de ELF de acercarse a sus consumidores. “Estar presentes en un corredor tan relevante como la Ruta 7 nos permite conectar directamente con nuestros usuarios y fortalecer la experiencia de marca. Este es además el segundo ELF Expert del país, un hito que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de servicios especializados para motociclistas”, señaló Diego Tricci, Director General Automotive de TotalEnergies.

Por su parte, desde el Parador destacaron el valor de esta alianza para potenciar su propuesta: “Punto de Encuentro nace con el objetivo de brindar una experiencia integral para el viajero, especialmente para la comunidad motera. La incorporación de ELF, una marca global con fuerte ADN en el mundo del motor, eleva nuestra propuesta de valor y garantiza a nuestros clientes productos y servicios de primer nivel”, afirmó David Mícoli, fundador y responsable del Parador Punto de Encuentro.

En este contexto, ELF se integra con dos propuestas diferenciales. Por un lado está ELF Expert, un punto especializado de atención técnica que ofrece servicio de cambio de aceite para motos y comercialización exclusiva de la gama completa de lubricantes ELF Moto, posicionándose como el segundo espacio de este tipo en el país.

Y, por el otro, ELF Café: un espacio gastronómico intervenido bajo la identidad de la marca, pensado como punto de descanso y encuentro para motociclistas y viajeros, donde se respira el ADN del motorsport.

Qué es el Parador Punto de Encuentro

El Parador Punto de Encuentro es un espacio turístico situado en el lateral norte de la Ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga, a pocos kilómetros del centro de San Martín, Mendoza. El lugar, diseñado especialmente para motoviajeros y turistas, combina servicios de hospitalidad, gastronomía y asistencia técnica en un entorno pensado para mejorar la experiencia del viajero. El predio ofrece:

restaurante

cafetería

alojamiento con 10 habitaciones

estacionamiento seguro, taller de motos

showroom de autos y motos

atención las 24 horas.

Cabe resaltar que cualquier viajero que quiera concurrir al parador o comunicarse para acceder a información pueden comunicarse telefónicamente (0263 420-4936) o bien acceder a su Instagram oficial (@puntodeencuentroparador).

ELF Moto, la línea diseñada para los motores de motocicletas

Cabe destacar que desde TotalEnergies ha desarrollado una línea de productos destinada a mejorar el rendimiento de las motocicletas. Así nació ELF Moto, una línea que la compañía desarrolló especialmente para responder a las exigencias de los motores modernos de 2 y 4 tiempos, tanto en uso urbano como en condiciones de alta performance.

De este modo, con su tecnología de última generación, ofrece una protección superior del motor frente al desgaste y mejoras en la estabilidad térmica en condiciones extremas. Además, maximiza la limpieza interna y eficiencia del motor, y optimiza el rendimiento, tanto en trayectos cortos como en viajes de larga distancia.

"Este diferencial posiciona a ELF como una opción de confianza para motociclistas que buscan desempeño, durabilidad y confiabilidad en cada recorrido", destacan desde la empresa.

Qué es TotalEnergies

TotalEnergies es una compañía energética que produce y comercializa petróleo y biocombustibles, gas natural, biogás e hidrógeno bajo en carbono, energías renovables y electricidad; y que, con más de 100.000 empleados, está presente en alrededor de 120 países. Así, se ubica como la cuarta compañía mundial en lubricantes.

Según datos aportados por la empresa, más de seis millones de clientes de todo el mundo visitan de manera diaria sus 13.000 estaciones de servicio y sus servicios asociados (tarjetas de movilidad, lavado de autos, alimentos, entre otros).