Vacaciones de invierno: habilitan la venta de pasajes del Tren Patagónico a Bariloche
Los pasajes para viajar durante las vacaciones de invierno estarán disponibles desde este miércoles. Conocé precios y categorías del Tren Patagónico.
Quienes planean viajar a Bariloche durante las vacaciones de invierno ya tienen una fecha clave para agendar. El Tren Patagónico habilitará este miércoles la venta de pasajes para los servicios de julio, uno de los períodos de mayor demanda por el turismo de nieve en Río Negro.
La comercialización comenzará a las 10 de la mañana a través del sitio oficial de la empresa ferroviaria. Allí podrán consultarse las tarifas, categorías disponibles y promociones para realizar el recorrido que une Viedma con San Carlos de Bariloche.
Se trata de un trayecto de más de 800 kilómetros que atraviesa la provincia de Río Negro de este a oeste y conecta la costa atlántica con la cordillera, pasando por 12 estaciones y numerosos paisajes característicos de la Patagonia.
Cómo comprar los pasajes del Tren Patagónico
Los boletos podrán adquirirse exclusivamente a través de la página web oficial del Tren Patagónico. Los tickets que se pongan a la venta este miércoles corresponderán a los servicios programados para el mes de julio.
Además de completar el recorrido entre Viedma y Bariloche, los pasajeros tienen la posibilidad de subir o descender en cualquiera de las estaciones intermedias.
El servicio atraviesa las siguientes localidades:
- Viedma
- San Antonio Oeste
- Valcheta
- Ramos Mexía
- Sierra Colorada
- Los Menucos
- Maquinchao
- Ingeniero Jacobacci
- Clemente Onelli
- Comallo
- Pilcaniyeu
- San Carlos de Bariloche
Cuánto cuestan los pasajes para viajar en julio
Durante esta primera etapa de venta estará disponible la categoría Primera Sorefame, un coche con capacidad para seis pasajeros, asientos amplios y calefacción central.
Las tarifas informadas son:
- Residentes: $70.740
- No residentes: $84.996
- Jubilados: 20% de descuento
- Menores de 12 años: 30% de descuento
La empresa informó que durante julio también se habilitarán otras categorías de viaje.
Clase Camarote
- Residentes: $137.000
- No residentes: $165.000
Clase Pullman
- Residentes: $98.500
- No residentes: $118.500
En ambos casos se mantienen los descuentos para jubilados y menores.
Qué novedades tendrá el Tren Patagónico en vacaciones de invierno
Uno de los atractivos anunciados para la temporada invernal será el regreso del coche-cine, un espacio donde se proyectarán producciones audiovisuales vinculadas con la Patagonia.
Además, el servicio cuenta con coche comedor y propuestas gastronómicas regionales para quienes realizan el viaje completo entre las dos cabeceras.
La empresa explicó que la apertura de la venta se demoró por tareas administrativas y trabajos de mantenimiento en las formaciones y la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.
Con paisajes nevados, pueblos patagónicos y la posibilidad de recorrer gran parte de Río Negro sobre rieles, el Tren Patagónico vuelve a posicionarse como una de las opciones más buscadas para las vacaciones de invierno.