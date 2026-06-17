Vacaciones de invierno: habilitan la venta de pasajes del Tren Patagónico a Bariloche

Quienes planean viajar a Bariloche durante las vacaciones de invierno ya tienen una fecha clave para agendar. El Tren Patagónico habilitará este miércoles la venta de pasajes para los servicios de julio, uno de los períodos de mayor demanda por el turismo de nieve en Río Negro.

La comercialización comenzará a las 10 de la mañana a través del sitio oficial de la empresa ferroviaria. Allí podrán consultarse las tarifas, categorías disponibles y promociones para realizar el recorrido que une Viedma con San Carlos de Bariloche.

Se trata de un trayecto de más de 800 kilómetros que atraviesa la provincia de Río Negro de este a oeste y conecta la costa atlántica con la cordillera, pasando por 12 estaciones y numerosos paisajes característicos de la Patagonia.

Los boletos podrán adquirirse exclusivamente a través de la página web oficial del Tren Patagónico. Los tickets que se pongan a la venta este miércoles corresponderán a los servicios programados para el mes de julio.

Lanzan la venta de boletos para el Tren Patagónico. Foto: Tren Patagónico

El tren patagónico volvió a funcionar el 31 de mayo. Foto: Tren Patagónico

Además de completar el recorrido entre Viedma y Bariloche, los pasajeros tienen la posibilidad de subir o descender en cualquiera de las estaciones intermedias.

El servicio atraviesa las siguientes localidades:

Viedma

San Antonio Oeste

Valcheta

Ramos Mexía

Sierra Colorada

Los Menucos

Maquinchao

Ingeniero Jacobacci

Clemente Onelli

Comallo

Pilcaniyeu

San Carlos de Bariloche

Cuánto cuestan los pasajes para viajar en julio

Durante esta primera etapa de venta estará disponible la categoría Primera Sorefame, un coche con capacidad para seis pasajeros, asientos amplios y calefacción central.

Las tarifas informadas son:

Residentes: $70.740

No residentes: $84.996

Jubilados: 20% de descuento

Menores de 12 años: 30% de descuento

La empresa informó que durante julio también se habilitarán otras categorías de viaje.

Clase Camarote

Residentes: $137.000

No residentes: $165.000

Clase Pullman

Residentes: $98.500

No residentes: $118.500

En ambos casos se mantienen los descuentos para jubilados y menores.

Qué novedades tendrá el Tren Patagónico en vacaciones de invierno

Uno de los atractivos anunciados para la temporada invernal será el regreso del coche-cine, un espacio donde se proyectarán producciones audiovisuales vinculadas con la Patagonia.

Además, el servicio cuenta con coche comedor y propuestas gastronómicas regionales para quienes realizan el viaje completo entre las dos cabeceras.

La empresa explicó que la apertura de la venta se demoró por tareas administrativas y trabajos de mantenimiento en las formaciones y la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Con paisajes nevados, pueblos patagónicos y la posibilidad de recorrer gran parte de Río Negro sobre rieles, el Tren Patagónico vuelve a posicionarse como una de las opciones más buscadas para las vacaciones de invierno.