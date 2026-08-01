Terminó el operativo en el dique Potrerillos: qué impacto tuvo en el suministro de agua potable

La apertura del descargador de fondo del dique Potrerillos , programada para este sábado, concluyó con resultado satisfactorio y sin mayores inconvenientes, según detallaron desde el Gobierno de Mendoza , que destacó que la maniobra era fundamental para comprobar el correcto funcionamiento de uno de los principales sistemas de seguridad de la presa.

El operativo, además, fue planificado para reducir al mínimo el impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza .

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente explicaron que el descargador de fondo comenzó a abrirse de manera gradual durante la mañana hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo, tal como establece el protocolo previsto. Posteriormente se realizaron los ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco, completando todas las etapas programadas.

"La maniobra comenzó durante la mañana con la apertura gradual del descargador de fondo hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo, conforme al protocolo previsto", explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica.

Desde el Gobierno remarcaron que la apertura del descargador de fondo forma parte del programa periódico de mantenimiento y verificación operativa del dique Potrerillos.

Según explicaron las autoridades, estas pruebas permiten comprobar, "en condiciones reales de funcionamiento, que todos los componentes del sistema respondan correctamente ante operaciones de alta exigencia", además de evaluar el desempeño de los mecanismos hidromecánicos y de seguridad asociados a la presa.

El descargador de fondo cumple un rol estratégico dentro de la infraestructura. Además de permitir el vaciado controlado del embalse cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento o responder ante situaciones extraordinarias, también posibilita la evacuación de sedimentos y funciona como un sistema de respaldo para garantizar el abastecimiento de agua destinada al consumo humano y al riego si el sistema principal quedara temporalmente fuera de servicio.

Por qué el operativo se llevó a cabo un sábado en la mañana

La programación del operativo para un sábado respondió a un pedido de Aysam, con el objetivo de disminuir al máximo cualquier impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza.

Desde el Ministerio explicaron que el incremento temporal del caudal provoca una mayor turbiedad del río Mendoza, condición que puede afectar los procesos de potabilización, motivo por el cual la maniobra fue coordinada previamente con Aysam, el Departamento General de Irrigación, Defensa Civil, los municipios de Luján de Cuyo y Maipú, el ORSEP y otros organismos involucrados.

Una camioneta quedó varada en el río Mendoza durante el operativo

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, aseguró que durante toda la jornada se realizó un seguimiento del avance del caudal para garantizar la seguridad de la población.

"La maniobra no registró mayores inconvenientes", afirmó el funcionario, quien precisó que el único incidente ocurrió cuando una camioneta quedó varada en el río Mendoza debido al aumento del caudal. Bomberos Voluntarios de Maipú y Luján de Cuyo asistieron rápidamente a los ocupantes y la situación fue resuelta sin mayores consecuencias.