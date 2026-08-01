Cerrarán la Garganta del Diablo preventivamente por 40 días ante las extraordinarias crecidas

El Parque Nacional Iguazú desmontará las pasarelas metálicas del circuito Garganta del Diablo para evitar destrozos por las extraordinarias crecidas.

El Parque Nacional Iguazú aplicará una medida inédita al clausurar por 40 días el paso a la Garganta del Diablo desde este lunes 3 de agosto, con el fin de retirar pasarelas y barandas metálicas frente a la amenaza inminente de un desborde histórico de la cuenca. La decisión se oficializó durante una presentación conjunta entre directivos de Parques Nacionales y la firma concesionaria Iguazú Argentina S.A.

A diferencia de eventos anteriores, la estrategia operativa no esperará el embate del caudal ni se limitará al rebatimiento de defensas, sino que consistirá en desmontar y resguardar la infraestructura en depósitos seguros para evitar destrucciones como la sufrida en octubre de 2023, cuando el río arrasó 79 tramos de pasarelas y dejó inhabilitado el paseo durante nueve meses.

Evitar secuelas en la Garganta del diablo La logística de resguardo busca prevenir las severas secuelas materiales que suelen provocar los temporales de gran escala en el predio y las consecuentes crecidas. “En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, indicó la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A.

En la misma línea, los representantes de la firma remarcaron la fundamentación técnica que justificó el operativo: “La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses".

La crecida del río Iguazú había obligado a cerrar el acceso a la pasarela de la Garganta del Diablo Foto: Archivo En ese sentido, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coincidieron en señalar que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial de generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura de ese sector.