Cataratas del Iguazú: qué incluyen y cuál es el precio de las excursiones dentro del Río Iguazú

Han sido desde siempre uno de los espacios más turísticos, llamativos y queridos de nuestro país, pero en los últimos días las noticias que las ponen como protagonistas no son buenas. Las Cataratas del Iguazú han exhibido una crecida dramática de litros de agua debido al efecto del temporal en la zona noreste del país y con ello se llevaron la vida de un turista neerlandés.

De acuerdo a la información otorgada por fuentes del Parque Nacional do Iguaçu, en el lado brasileño de las cataratas, el turista llamado Mark Lensink (26 años) se encontraba realizando una excursión lllamada Macuco Safari en Brasil pero ¿de qué se trata esa actividad y por qué razón tantas personas deciden realizarla?

Quienes desean conocer las Cataratas del Iguazú tienen varias opciones para hacerlo partiendo de la idea que existen dos puntos de vista completamente diferentes de acuerdo al país que se elija para hacerlo. Desde Argentina las vistas son más inmersivas, desde distintos ángulos y mucho más cercanas que desde Brasil donde se las puede apreciar desde un punto de vista panorámico y majestuoso.

Sin embargo, quienes quieran una experiencia completamente diferente pueden optar por realizar Macuco Safari en el lado brasileño o Gran Aventura en el territorio argentino. El primero de estos tiene un valor de 384 reales, es decir un aproximado de $110.000 argentinos, y el segundo, cuesta $90.000; a esto se le debe sumar la entrada particular e individual a cada uno de los parques.

Adultos: 384 reales ($112.000 argentinos).

Niños de 7 a 11 años, jubilados de más de 60 años que sean de Brasil y estudiantes nativos o extranjeros del mismo país: 192 reales ($56.000 argentinos).

Entradas al parque: 118 reales ($34.000 argentinos) para adultos, niños gratis. Las experiencias son similares en el lado de Brasil y de Argentina. Instagram @iguazujungle

Los precios de Gran Aventura:

Adulto: $90.000

Niño: $72.000 (entre 12 y 16 años)

Jubilado: $72.000 (con carnet y solo argentinos)

Entradas al parque: $60.000 (extranjeros), $25.000 (residentes argentinos), $8.000 (residentes en Misiones), gratis para jubilados y pensionados nacionales, menores de 6 años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y residentes locales presentando documentación correspondiente.

Esta excursion está llena de adrenalina e incluye un recorrido de 2 kilómetros por la selva a bordo de vehículos eléctricos, luego una caminata de algunos metros para compartir espacio y vida con la flora y fauna del lugar; por último, lo más esperado llega de la mano de una embarcación con lugar para aproximadamente 25 personas que ingresa al Río Iguazú.

Una vez dentro de las aguas del Río Iguazú, las personas que se encuentran sobre la lancha disfrutan de un recorrido espectacular con las vistas más cercanas a los saltos cercanos (no incluído la Garganta del Diablo). Con pequeñas paradas para realizar fotos y videos, el momento más esperado es el famoso bautismo donde la lancha ingresa debajo de alguno de los saltos para bañar por completo a los tripulantes con agua propia de las Cataratas del Iguazú.