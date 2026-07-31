Allanaron y clausuraron un geriátrico de Almagro por presunto abandono y maltrato a adultos mayores

Una investigación por presunto abandono y maltrato de personas derivó en el allanamiento y clausura de un geriátrico en Almagro , tras una inspección que reveló serias deficiencias en la atención de los adultos mayores. El fiscal Juan Cruz Artico impulsó la intervención ante el riesgo que corrían los residentes.

Para el pedido de allanamiento, Artico avaló un informe elaborado por el Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El documento dio cuenta de que, durante una revisión integral y entrevistas reservadas con los residentes, los inspectores documentaron situaciones de extrema vulnerabilidad. Se destacó el caso de una mujer con marcado estado de desnutrición que manifestó necesitar alimentarse y que, habitualmente, solo recibía café con leche y pan.

El relevamiento también recogió denuncias de otros adultos mayores, quienes describieron episodios de hostilidad, gritos y malos tratos por parte del personal. Según el informe, los residentes recibían una alimentación insuficiente e incompatible con sus patologías, carecían de asistencia nocturna y no contaban con atención profesional ni actividades terapéuticas adecuadas.

En paralelo, la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos (UERYREG) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) constataron múltiples incumplimientos edilicios y operativos, como deficiencias sanitarias, falta de personal y fallas en los protocolos de atención. Este diagnóstico motivó la clausura administrativa del establecimiento.

El allanamiento, autorizado por el magistrado Ricardo Baldomar Penal, se llevó a cabo con la intervención de diversas fuerzas policiales y organismos del Gobierno porteño, incluyendo el SAME. Durante el procedimiento se verificó que el geriátrico continuaba en condiciones sanitarias deficientes, se labró un acta por violación de la clausura y se secuestró documentación de interés para la causa.

Tras el operativo, los adultos mayores que permanecían en el lugar fueron reubicados en otras instituciones. La fiscalía identificó a la persona responsable del establecimiento y encuadró los hechos en los delitos de abandono de persona y la contravención de maltrato.