El geriátrico que funcionaba bajo las sombras en Las Heras y quedó en la mira por una muerte
Vecinos de Las Heras contaron cómo funcionaba en secreto el geriátrico clandestino que quedó expuesto tras la muerte de un anciano.
La muerte de Raúl Alberto Pereyra, un jubilado de 79 años, destapó un geriátrico que funcionaba de manera clandestina en una vivienda de Las Heras. El lugar, conocido puertas adentro como "La Madrecita", está ubicado en calle Benavente 631. Ahí vivían diez adultos mayores.
Todo salió a la luz este jueves, cuando un corte de luz dejó al hombre sin su respirador artificial durante varias horas. Pereyra padecía EPOC y esa misma tarde terminó falleciendo en el Hospital Carrillo.
Desde ese momento, la casa de Las Heras quedó bajo la lupa de la Justicia. Beatriz Rodríguez Peralta, la mujer que estaba a cargo del cuidado de los ancianos, quedó detenida y a disposición de la causa.
La palabra de los vecinos
En el barrio, la historia del geriátrico circulaba entre las calles, casi como un rumor. Una vecina contó a MDZ que se enteró de la existencia del lugar a través de su nieto, que tenía relación con el hijo de la mujer que cuidaba a los ancianos.
Por otra parte, una chica del barrio contó que su papá vive ahí desde hace mucho tiempo y que siempre supo que había "abuelitos" en esa casa. Ayer, agregó, vio movimiento de policías entrando y saliendo del lugar.
Desde la vereda de enfrente a la casa en cuestión, con una plaza de por medio, otra vecina confirmó que ahí funcionaba un geriátrico. Contó que cuando había sol sacaban a los abuelos a tomar aire a la plaza. Desde la muerte del hombre, no sabe si el lugar siguió funcionando.
Un lugar hermético, sin ningún cartel
En la fachada de la casa no hay ningún cartel ni señal que indique que ahí funciona un geriátrico. Todo se manejaba con hermetismo: por fuera, es una casa de familia como cualquier otra del barrio. Incluso en Google Maps, el lugar figura anotado como GFK, un edificio de uso múltiple, y no como un hogar para adultos mayores.
Desde la Municipalidad de Las Heras fueron contundentes al hablar con MDZ: "Totalmente clandestino. No existe expediente de habilitación comercial ni nada", sentenciaron. Según explicaron, el domicilio está registrado como una casa particular, sin ningún trámite de habilitación para funcionar como geriátrico.
Por la complejidad del caso, desde el municipio remarcaron que avanzan detrás del Ministerio de Salud y de la Fiscalía, que ya abrió una causa penal. Mientras tanto, corresponde la clausura del lugar, que hasta ahora funcionó por completo al margen de cualquier control.