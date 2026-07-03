El geriátrico que funcionaba bajo las sombras en Las Heras y quedó en la mira por una muerte

Vecinos de Las Heras contaron cómo funcionaba en secreto el geriátrico clandestino que quedó expuesto tras la muerte de un anciano.

Vecinos de Las Heras contaron cómo funcionaba en secreto el geriátrico clandestino que quedó expuesto tras la muerte de un anciano.

La muerte de Raúl Alberto Pereyra, un jubilado de 79 años, destapó un geriátrico que funcionaba de manera clandestina en una vivienda de Las Heras. El lugar, conocido puertas adentro como "La Madrecita", está ubicado en calle Benavente 631. Ahí vivían diez adultos mayores.

Todo salió a la luz este jueves, cuando un corte de luz dejó al hombre sin su respirador artificial durante varias horas. Pereyra padecía EPOC y esa misma tarde terminó falleciendo en el Hospital Carrillo.

Desde ese momento, la casa de Las Heras quedó bajo la lupa de la Justicia. Beatriz Rodríguez Peralta, la mujer que estaba a cargo del cuidado de los ancianos, quedó detenida y a disposición de la causa.

La palabra de los vecinos En el barrio, la historia del geriátrico circulaba entre las calles, casi como un rumor. Una vecina contó a MDZ que se enteró de la existencia del lugar a través de su nieto, que tenía relación con el hijo de la mujer que cuidaba a los ancianos.

Por otra parte, una chica del barrio contó que su papá vive ahí desde hace mucho tiempo y que siempre supo que había "abuelitos" en esa casa. Ayer, agregó, vio movimiento de policías entrando y saliendo del lugar.