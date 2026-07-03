Conmoción en Bella Vista: un detenido por el abuso sexual agravado de un joven con discapacidad

Un detenido por abuso sexual agravado contra un joven con discapacidad en Bella Vista. El fiscal analiza videos del ataque ocurrido en el Club San Vicente

La localidad de Bella Vista, en la provincia de Corrientes, sigue conmocionada por el caso de abuso sexual de un joven discapacitado. Ahora se efectuó la detención de un hombre acusado de participar en el hecho. El aberrante episodio tuvo lugar durante el último fin de semana en las instalaciones del Club San Vicente.

La causa cuenta con material fílmico clave que ya forma parte del expediente judicial. En estas imágenes se muestra a un hombre sometiendo a la víctima mientras otras personas, en lugar de intervenir para detener la agresión, se dedicaron a observar y grabar la escena con sus teléfonos celulares.

Uno de los videos se observa al agresor obligando a la víctima a realizarle sexo oral, mientras que otra filmación, captada desde el exterior del predio, muestra a dos sujetos mirando lo sucedido sin actuar. Aunque la violencia del ataque es clara, los investigadores señalaron que las imágenes no permiten identificar con nitidez los rostros de los involucrados por el momento.

Tras el hecho, una evaluación médica confirmó que el joven presenta un retraso madurativo severo, condición que le dificulta relatar con exactitud lo sucedido o identificar con claridad a todos los agresores. Aunque la víctima ya fue dada de alta tras permanecer internada bajo observación, continúa en una situación de extrema vulnerabilidad y requiere acompañamiento psicológico y social.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Bella Vista, bajo la titularidad del fiscal Ramón Alfredo Muth. La causa ha sido caratulada como “supuesto abuso sexual agravado”, una figura que contempla penas más severas debido a la discapacidad de la víctima y la presunta participación de varias personas.