Piden que Marcelo Porcel vaya a juicio por diez hechos de abuso y corrupción de menores

El fiscal Pablo Turano requirió que el empresario Marcelo Porcel sea enviado a juicio oral en una causa en la que se le atribuyen diez episodios de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada. La definición ahora quedó en manos del juez Carlos Bruniard, quien deberá resolver si hace lugar al pedido formulado por la fiscalía.

Por los casos que se le imputan, el empresario podría afrontar una eventual condena con una escala penal que podría superar los 15 años de prisión.

Según la acusación, los hechos investigados se habrían producido de manera reiterada y habrían tenido como víctimas a menores de edad, varios de ellos compañeros de colegio del hijo del empresario. Para la fiscalía, el expediente reúne pruebas suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio oral y público.

Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Porcel. Los camaristas entendieron que los planteos de la defensa no lograron desvirtuar las medidas adoptadas durante la investigación ni cuestionar de manera efectiva la valoración de la prueba reunida hasta el momento.

Asimismo, el tribunal rechazó el pedido de revisión excepcional impulsado por la defensa y ratificó el embargo dispuesto sobre los bienes del acusado, fijado en más de 111 millones de pesos.

Gran parte de la investigación se sostiene en las declaraciones brindadas por las presuntas víctimas en Cámara Gesell. Los testimonios describieron una modalidad que, según la causa, se repetía en distintos lugares vinculados al empresario: un departamento ubicado en el piso 26 de la Torre Le Parc, otra propiedad frente a ese edificio perteneciente a su madre y una oficina situada en la zona de Retiro.

Testimonios de una misma modalidad

De acuerdo con esos relatos, los encuentros eran presentados inicialmente como reuniones sociales. Allí, Porcel habría facilitado bebidas alcohólicas y promovido competencias para ver quién resistía más tiempo bebiendo, ofreciendo dinero a cambio.

"Si te tomás todo este vaso, te doy mil pesos", recordó uno de los denunciantes sobre una frase que, según afirmó, le habría dicho el empresario. La investigación también sostiene que el acusado realizaba transferencias de dinero a billeteras virtuales para fomentar apuestas en línea entre los adolescentes.

Uno de los episodios mencionados en la causa señala que Porcel habría prometido una suma de dinero a quienes aceptaran correr desnudos alrededor de una mesa. "Lo hicimos todos menos uno", declaró uno de los jóvenes durante su testimonio.

Las víctimas también hicieron referencia a situaciones de contacto físico no deseado, entre ellas masajes y otras conductas que forman parte de la acusación.

Por otra parte, durante el análisis del teléfono celular secuestrado al empresario, los investigadores encontraron imágenes de contenido sexual. Entre el material hallado se detectaron capturas de video obtenidas desde una cámara de seguridad instalada en el baño de la vivienda del imputado.

Con el avance del expediente, algunas de las personas que denunciaron los hechos ya alcanzaron la mayoría de edad, aunque al momento de los episodios investigados eran menores.