Pericias forenses avalan relatos en la causa contra Marcelo Porcel por abusos

La investigación contra Marcelo Porcel avanza con los tiempos habituales de la Justicia y todavía no ingresó en una etapa decisiva. Fuentes del expediente señalan que, tras la ampliación de denuncias realizada a fines de diciembre, no se esperan definiciones relevantes antes de marzo, mientras continúan las pericias pendientes.

El empresario está imputado por presunto abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores agravada y producción de material con contenido sexual infantil. La causa es impulsada por el fiscal Pablo Turano y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo de Carlos Bruniard.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y describen un patrón reiterado: captar la confianza de los amigos de sus hijos, llevarlos a su casa o lugar de trabajo, organizar encuentros con alcohol, juegos y apuestas online, y ofrecer dinero como incentivo para distintos desafíos.

En ese marco, según las denuncias, los menores fueron inducidos a desnudarse parcialmente o a recibir masajes con cremas, con episodios de contacto físico inapropiado sin consentimiento. El expediente reúne actualmente diez víctimas, pertenecientes a nueve familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos.

Según los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense y reflejados por Infobae sobre cuatro de los primeros siete denunciantes, no se detectaron indicadores de trastornos psicopatológicos, fabulación ni alteraciones mentales que afectaran el criterio de realidad.

Señalan que los chicos están orientados en tiempo y espacio, con discursos claros, coherentes y acordes a su edad, y con adecuada capacidad para distinguir entre realidad y fantasía.

Además, se indica que no muestran signos de influencia externa en sus relatos, que conservan criterio de realidad y juicio ajustados a su etapa evolutiva y que cuentan con recursos defensivos operativos. En algunos casos, los menores expresaron incomodidad y sensación de presión frente a conductas del adulto denunciado, sin que se detecten rasgos de minimización o naturalización de la violencia.

Cabe recordar que, desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave: son tres de chicos con pocas ropas y dos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.