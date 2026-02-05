Caso Marcelo Porcel: el empresario denunció a los padres de las presuntas víctimas por extorsión

Ya son diez los chicos que denunciaron por abuso sexual al empresario. El abogado de los denunciantes adelantó que pueden haber más.

Marcelo Porcel fue imputado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales y corrupción de menores.

La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, continúa avanzando. En las últimas horas, se conoció que Porcel denunció a los padres de las presuntas víctimas por extorsión.

Cabe destacar que ya son diez los chicos que denunciaron al empresario. Sin embargo, el abogado de los denunciantes habló con los medios y adelantó que pueden haber más.

En diálogo con TN, Pablo Gianotti aseguró que no sabe dónde está el imputado y apuntó contra el fiscal y el juez de la causa. “Todos estamos buscando a Porcel salvo la Justicia”, expresó. Y sentenció: “Hemos pedido dos veces la detención de Porcel. No nos acompañó el fiscal y no la otorgó el juez”.

Cuáles son las pruebas que complican a Porcel En primer lugar, el abogado Gianotti detalló que están juntando la máxima cantidad de pruebas para pedir la indagatoria. “Como mínimo tenemos cuatro menores más que quieren declarar”, sostuvo. “No sabemos por qué el juzgado no avanzó con las declaraciones ni con la detención de Porcel”, lamentó el letrado.

Marcelo Porcel abuso Palermo Porcel fue denunciado por abusar de los compañeros de su hijo. NA Por otro lado, reveló que Porcel tomaba fotos de los menores con cámaras ocultas. “Tenemos pruebas de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel”, indicó.