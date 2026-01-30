"Metete en tu casa y callate": así estalló el escándalo por el caso Marcelo Porcel en el chat de mamás

Mientras avanza la causa que investiga a Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico , se dieron a conocer nuevos chats dentro de la comunidad escolar luego de que estallara el escándalo por el caso Porcel.

Las conversaciones pertenecen a un grupo de mamás del colegio Palermo Chico, entre ellas, María Llorente, esposa de Marcelo Porcel , a quien acusan de estar encubriendo al marido.

“Hola, todos los que sabían de la situación de esta familia, ¡que es una tristeza desde ya! Pero que no salió en nombre de los pequeños y sabían, es muy doloroso ”, decía una de las mamás que apuntó contra Llorente, de acuerdo al material difundido por TN.

A lo que la esposa de Porcel respondió : “La situación de la familia es realmente muy angustiante. Estamos todos shockeados. Lo más importante en este momento es preservar la salud mental de nuestros hijos e hijas ”.

“¿Y la de los nuestros? Metete en tu casa y callate, María. Si no defendés antes que pase, no salgas ahora. Cara dura” , sentenció la otra mamá.

Por otro lado, se refirió a la orden de restricción que tenía Porcel, la cual le prohibía acercarse a menos de 300 metros de la institución. “La tenía y fue igual”, manifestó. Sin embargo, Llorente aseguró que eso no era verdad y sostuvo: “Él no va al colegio ni a traer a nadie”.

“¿Y la madre? Que sabía de esto y seguía invitando a nuestros hijos a jugar”, continuó la mamá. Y concluyó: “Da asco que salgas a escribir”.

Cómo sigue la causa

El juez Bruniard suspendió la feria judicial de enero para seguir investigando al empresario, quien fue imputado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores, tras un pedido del fiscal Pablo Turano.

Por el momento, ya son 10 los jóvenes que declararon. El abogado de las víctimas, Pablo Gianotti, detalló que están juntando la máxima cantidad de pruebas para pedir la indagatoria y que pueden haber más denunciantes. “Como mínimo tenemos cuatro menores más que quieren declarar”, sostuvo.