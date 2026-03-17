Absuelven a los imputados por la muerte de 10 ancianos en un geriátrico durante la pandemia

La Cámara de Casación porteña revocó las condenas a los imputados por la muerte de diez ancianos en el geriátrico Apart Los Incas.

La Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires resolvió absolver a todos los acusados por la muerte de diez adultos mayores durante un brote de Covid-19 en el geriátrico Apart Los Incas.

La Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires resolvió absolver a todos los acusados por la muerte de diez ancianos durante un brote de Covid-19 en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio de Belgrano.

La decisión dejó sin efecto las condenas que habían recaído en instancias anteriores. Según explicó el abogado Rafael Cúneo Libarona, la sentencia inicial había sido adoptada por mayoría en el juicio oral, pero fue revertida tras la apelación en Casación, que dictó la absolución de los imputados y dispuso además el archivo de los reclamos económicos.

Imputados por las muertes en el geriátrico En la causa estaban acusados los propietarios del establecimiento, Luis Daniel Megyes, Hugo Visca y Carla Raffo, quienes enfrentaban cargos por homicidio culposo agravado, violación de medidas sanitarias en pandemia, lesiones culposas y presuntas omisiones en el cuidado de los adultos mayores residentes.

Durante el proceso judicial se incorporaron pruebas que señalaban irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020. Sin embargo, esas observaciones no derivaron en la clausura del geriátrico, una medida que, según se planteó en el expediente, podría haber evitado los contagios.