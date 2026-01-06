Dos muertos y 30 heridos en un incendio en un geriátrico

El incendio habría comenzado por un cortocircuito en un ventilador. Hay decenas de heridos que debieron ser hospitalizados.

En la noche de este lunes se incendió un geriátrico en 25 de Mayo y Calle 110, en Olavarría donde se realizó un gran despliegue de personal policial, al menos siete unidades de Bomberos Voluntarios y 15 ambulancias del SAME.

Según los primeras averiguaciones, una de las primeras hipótesis es que el accidente se habría producido en primera instancia por el incendio de un ventilador y se contabilizaron varios heridos que fueron trasladados al Hospital Municipal, el cual se encuentra en estado de emergencia.

En el lugar se hizo presente el Intendente interino Federico Aguilera quien explicó que aun “no tenemos los informes de lo que sucedió, es muy prematuro”. Asimismo, los familiares de las personas que concurren al geriátrico se acercaron con gran desesperación para saber más información de lo ocurrido.