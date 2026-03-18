Escalofriante hallazgo en Córdoba: hicieron un allanamiento por drogas y encontraron cráneos humanos

La Policía Federal Argentina realizó un escalofriante hallazgo este martes en la ciudad de Córdoba . Se trata de huesos humanos, entre ellos al menos 10 cráneos , en una vivienda vinculada a una investigación por cultivo ilegal de marihuana.

El descubrimiento ocurrió a raíz de un operativo antidrogas, en el marco de una causa iniciada en julio de 2025 que investiga a un grupo de cultivadores y posibles dealers relacionados con un grow shop.

De esta forma, por orden del Juzgado Federal N°1, los efectivos realizaron allanamientos en el local y en otros tres domicilios ubicados en barrios como Los Paraísos y Alta Córdoba .

Durante los procedimientos se secuestraron 37 plantas de cannabis en plena floración, 410 semillas envasadas al vacío, vaporizadores con THC sintético (compuesto psicoactivo del cannabis), cogollos de marihuana y cerca de $ 500 mil en efectivo.

No obstante, el hallazgo más sorprendente se produjo en una de las viviendas, cuando los efectivos encontraron restos óseos. Según las primeras evaluaciones, los cráneos serían huesos laqueados, similares a los utilizados en ámbitos académicos, como en estudios de medicina. Algunos presentaban calotas serradas, lo que reforzaría esa hipótesis.

Uno de los cráneos, no obstante, llamó especialmente la atención: estaba cubierto con cera de vela blanca y negra y tenía un crucifijo adherido, lo que abrió la posibilidad de un uso ritual. Los investigadores no descartan que los restos hayan sido revendidos a través de redes sociales con ese tipo de finalidad.

Por el momento, no hay personas detenidas en la causa, que continúa en etapa de investigación a cargo del fiscal federal Enrique Senestrar, según informó el medio local La Voz del Interior.