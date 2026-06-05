Femicidio de Agostina Vega: presión política, pedidos de jury y crisis institucional en Córdoba

La conmoción generada por el femicidio de la adolecente de 14 años Agostina Vega dejó de ser únicamente una investigación criminal para transformarse en uno de los episodios de mayor impacto político e institucional en la provincia de Córdoba durante los últimos años.

La desaparición y posterior asesinato de la joven colocó bajo la lupa a distintos actores del sistema judicial, reactivó demandas sociales y obligó al oficialismo provincial y municipal a revisar movimientos y estrategias en medio de una creciente ofensiva opositora.

Las primeras consecuencias se hicieron sentir en la Legislatura, donde ingresaron pedidos formales de juicio político contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez. Aunque los planteos todavía transitan sus etapas iniciales, dentro del oficialismo admiten que no se trata de una presentación más entre las habituales denuncias contra magistrados.

La situación de Rodríguez aparece como la más delicada. El fiscal intervino en una causa contra Claudio Barrelier, hoy imputado por el crimen de Agostina, y autorizó su liberación bajo fianza durante 2025. Se trató del expediente por privación ilegítima de la libertad e intento de abuso sexual de una joven de 20 años que logró escapar de una vivienda de barrio Cofico semidesnuda y con precintos en sus muñecas y tobillos.

Ese antecedente constituye el principal argumento de quienes impulsan el jury. Los cuestionamientos apuntan a si se aplicaron correctamente los protocolos previstos para investigaciones vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. Entre las críticas más reiteradas aparece el hecho de que Barrelier permaneciera detenido apenas 20 días pese a la gravedad de las acusaciones.

FotoJet (55) La casa de Claudio Barrelier fue destacada como un punto clave de la investigación del caso por el crimen de Agostina Vega.

Sin embargo, tanto en sectores del peronismo como dentro del ámbito judicial recuerdan que existe una instancia previa que puede resultar determinante: la actuación del Tribunal Superior de Justicia. Los antecedentes recientes muestran que los procesos de destitución que prosperaron estuvieron acompañados por sumarios o sanciones administrativas impulsadas desde el máximo tribunal provincial.

Por eso, buena parte de la atención está puesta ahora en la posibilidad de que avance una investigación interna sobre el desempeño de los funcionarios judiciales cuestionados.

El reclamo de Ni Una Menos

Mientras avanzaba la discusión sobre eventuales responsabilidades judiciales, la conmoción también se trasladó a las calles. La movilización por un nuevo aniversario de Ni Una Menos el miércoles pasado encontró en Agostina Vega un símbolo capaz de devolver centralidad a una agenda que había perdido visibilidad en los últimos años.

Miles de personas marcharon en Córdoba para reclamar el esclarecimiento del crimen y cuestionar la respuesta estatal durante los días en que la adolescente permaneció desaparecida. El tono de la jornada estuvo marcado por el mensaje de la familia.

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La abuela de Agostina cuestionó las demoras registradas durante la búsqueda y reclamó que quienes ocupan cargos públicos tengan "empatía, humanidad y capacidad para escuchar". Sus palabras se transformaron en una de las expresiones más contundentes de la jornada y sintetizaron buena parte del malestar social generado por lo ocurrido.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno provincial. Organizaciones feministas y sectores de izquierda reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al tiempo que cuestionaron modificaciones implementadas en las políticas de género durante los últimos años.

La movilización dejó además una imagen que fue analizada en distintos espacios políticos: la escasa presencia de dirigentes identificados con el universo libertario en una convocatoria atravesada por consignas vinculadas a la violencia de género, una temática sobre la que el gobierno nacional de Javier Milei ha mantenido una posición crítica.

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El costo político en la Municipalidad

Las derivaciones del crimen también impactaron en la Municipalidad de Córdoba, donde Barrelier era becario y estaba en lista para pasar a planta de contratados. El imputado mantenía vínculos con dirigentes del oficialismo municipal, lo que quedó expuesto por el padrinazgo que tenía de un conocido dirigente peronista que era concejal oficialista y pertenecía a la agrupación 62 organizaciones: Ricardo Moreno.

La viralización de esa información provocó una reacción inmediata dentro de la gestión encabezada por el intendente Daniel Passerini. Primero, a través del viceintendente Javier Prettol, el lunes se le pidió la renuncia al edil, lo cual se efectivizó recién el jueves, cuando ya resonaba la movida para destituírlo.

Luego, el intendente resolvió el regreso de Raúl La Cava al Concejo Deliberante para desplazar a Moreno, señalado públicamente como uno de los referentes políticos que facilitó el ingreso de Barrelier y otros tantos empleados a la estructura municipal. Es que La Cava era el concejal titular, pero al asumir como funcionario municipal, fue reemplazado en la banca por Moreno que era suplente.

La decisión fue interpretada como un intento por desactivar otro foco de conflicto y enviar una señal de respuesta frente a una situación que ya comenzaba a erosionar políticamente a la administración capitalina.

Por último, el intendente Passerini pidió la renuncia de todo personal del área de Tránsito donde se desempeñaba Barrelier en el marco de una investigación interna para determinar responsabilidades jerárquicas respecto a la ausencia en su lugar de trabajo por 29 días el año pasado, cuando estuvo detenido por la causa por privación ilegítima de la libertad agravada. Al parecer, no se habría notificado oficialmente a la Municipalidad sobre dicha causa judicial.

La reestructuración ordenada por Passerini implicaría una renovación en la conducción de las cuatro direcciones generales que componen la repartición: Control y Gestión, Transporte, Tránsito y Educación Vial, y Policía Municipal. Desde el Palacio 6 de Julio informaron que las modificaciones tienen por objetivo facilitar la investigación administrativa y judicial en curso.

Jurado de enjuiciamiento

Mientras tanto, la oposición analiza ampliar las denuncias y sumar nuevos actores a los cuestionamientos. La intención es profundizar el debate sobre eventuales responsabilidades políticas, judiciales y administrativas derivadas de la actuación estatal previa al femicidio.

En ese escenario, todas las miradas convergen en el Jurado de Enjuiciamiento. La paridad existente entre oficialismo y oposición convierte a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, en una figura clave para cualquier definición futura. Su extensa trayectoria vinculada a la perspectiva de género la ubica en el centro de múltiples especulaciones.

FotoJet (50) Los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón están implicados de forma directa o indirecta en el caso de Agostina Vega. Archivo

A poco más de una semana del hallazgo del cuerpo de la adolescente, el debate excede la actuación individual de fiscales, funcionarios o dirigentes. Lo que comenzó como una investigación criminal terminó abriendo interrogantes sobre la capacidad de respuesta del Estado, los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres y el funcionamiento de áreas sensibles de la administración pública.

La estrategia del gobernador Llaryora

Mientras la oposición avanzaba con pedidos de jury contra fiscales y multiplicaba los cuestionamientos hacia distintas áreas del Estado, el gobernador Martín Llaryora eligió un tono moderado y evitó ingresar en una confrontación pública sobre responsabilidades.

El mandatario rompió el silencio durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el pasado martes 2 de junio, donde expresó su dolor por lo ocurrido y buscó transmitir un mensaje centrado en el acompañamiento a la familia y el fortalecimiento de las acciones preventivas.

"Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características", afirmó.

En el Centro Cívico entienden que una respuesta directa a los planteos opositores podría agravar el clima de tensión. Por esa razón, la estrategia oficial apuntó a mostrar prudencia, sostener el funcionamiento institucional y evitar declaraciones que pudieran interpretarse como una intromisión en procesos que todavía están bajo análisis.

Durante el fin de semana, Llaryora recibió al padre y a los abuelos de Agostina para interiorizarlos sobre las medidas adoptadas por la Provincia y ratificar el compromiso de colaborar hasta el total esclarecimiento del crimen. "Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo", sostuvo en esa ocasión.

Ricardo Moreno junto a Claudio Barrelier X

Otro de los ejes de su mensaje estuvo vinculado a la defensa de las políticas públicas orientadas a la prevención y asistencia de víctimas de violencia de género. Frente a los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores, el mandatario reivindicó las herramientas provinciales existentes y planteó la necesidad de profundizar las acciones de concientización.

"Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley", señaló.

La postura del gobernador sintetiza el delicado momento que atraviesa el oficialismo provincial. Mientras la oposición busca capitalizar el desgaste generado por la investigación y por las conexiones políticas atribuidas al principal acusado, el Gobierno intenta evitar que la crisis derive en una disputa partidaria permanente.

Con los pedidos de jury en carpeta, las investigaciones administrativas todavía abiertas y una sociedad movilizada por el reclamo de respuestas, el femicidio de Agostina Vega se transformó en uno de los desafíos políticos e institucionales más complejos que enfrenta la gestión provincial desde la llegada de Llaryora al poder.