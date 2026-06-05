El oscuro antecedente que rodea a la familia de uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un dato que genera impacto alrededor de uno de los detenidos en la causa. Se trata de Osvaldo Fasseta , señalado como el segundo apresado en el expediente , cuya hija también registra antecedentes por un hecho criminal ocurrido años atrás en la ciudad de Córdoba .

Se trata de Evelyn Estefanía Fasseta , quien en diciembre de 2019 fue detenida e imputada por la muerte de su pareja, Sergio Galván , de 34 años. En aquel momento, la joven tenía 21 años y convivía con la víctima en una vivienda ubicada en barrio General Bustos.

De acuerdo con la investigación judicial desarrollada entonces, el hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2019 en una casa situada sobre la calle Homamay al 1300. Según la acusación, Galván sufrió una herida de arma blanca en el cuello que le provocó la muerte .

Tras conocerse el episodio, la fiscal de Violencia Familiar de 2° Turno de Córdoba, Bettina Croppi, ordenó la detención de la joven y avanzó con una imputación por homicidio calificado por el vínculo, una figura penal que contempla penas severas debido a la relación existente entre la acusada y la víctima.

Cómo habría matado Evelyn a su pareja

Las primeras hipótesis de la causa indicaban que el desenlace fatal se habría producido luego de una fuerte discusión entre ambos dentro de la vivienda que compartían. A partir de allí, la fiscalía reunió distintas pruebas para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El antecedente volvió a cobrar relevancia pública en las últimas horas luego de la detención de Osvaldo Fasseta en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Si bien ambos hechos no guardan relación entre sí desde el punto de vista judicial, el caso de Evelyn Fasseta reapareció en la escena pública debido al vínculo familiar con uno de los acusados en la causa que conmociona a Córdoba.