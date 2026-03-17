Manejaba un tractor, cayó a un canal de riego por accidente y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió en la zona de 3 de Mayo, en Lavalle. La víctima fue internada con politraumatismos en el Hospital Domingo Sícoli.

Un trabajador rural sufrió un accidente la tarde de este martes mientras manejaba un tractor en Lavalle. La víctima, de 56 años, terminó dentro de un canal de riego, junto al rodado. A raíz de eso, sufrió lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado.

Todo sucedió pasadas las 16 cuando vecinos alertaron a la línea de emergencias 911 sobre un tractorista siniestrado sobre calle El Pantano, en el distrito lavallino de Tres de Mayo.

Por eso, policías de la Comisaría 17ª se trasladaron hasta la escena y constataron que la víctima había caído al interior de un canal mientras conducía un tractor Deutz A-40 verde, el cual llevaba una rastra de disco.

El estado de la víctima del accidente De las primeras averiguaciones surgió que el obrero rural perdió el dominio del rodado, por causas que se investigan, lo que provocó que terminara en el interior del cauce.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 18.32.49(2) A raíz de las lesiones por la caída, el conductor fue internado en un hospital de la zona. Gentileza. En el lugar del accidente trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico diagnosticó que la víctima presentaba politraumatismos y determinó su traslado al Hospital Domingo Sicoli, donde quedó internado en observación.