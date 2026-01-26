Presenta:

"Te tenés que dejar tocar por un millonario": los mensajes y frases que complican al empresario Marcelo Porcel

La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

Porcel fue denunciado por abusar de los compañeros de su hijo.&nbsp;

La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, sigue avanzando. La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

Los mensajes y frases que complican a Porcel

Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.

abuso empresario Palermo colegio privado
Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico.

Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, cuyo titular es el juez Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo del fiscal Pablo Turano.

Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán el escrito correspondiente. En 20 o 25 días el juez Bruniard podría llamar a Porcel a indagatoria.

