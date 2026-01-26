"Te tenés que dejar tocar por un millonario": los mensajes y frases que complican al empresario Marcelo Porcel

La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

Porcel fue denunciado por abusar de los compañeros de su hijo.

La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, sigue avanzando. La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

Los mensajes y frases que complican a Porcel Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.

abuso empresario Palermo colegio privado Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico. Google Maps Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Cómo sigue la causa La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, cuyo titular es el juez Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo del fiscal Pablo Turano.